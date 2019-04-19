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Seçim 2019 Sayfası

“Güçlü reformlar, Türkiye’nin gücüne güç katacaktır”

Araştırmacı-Yazar-Hukukçu Hüseyin Demir, yapılacak reformların bir bütünlük içinde her alanda aksayan yönlerin tespit edilip, sorunların bertaraf edileceği kalıcı, geleceğe dönük, global dünya standardına uygun reformların Türkiye’nin gücüne güç katacağını belirtti.

19 Nisan 2019 Cuma 15:28
“Güçlü reformlar, Türkiye’nin gücüne güç katacaktır”

Araştırmacı-Yazar-Hukukçu Hüseyin Demir, yapılacak reformların bir bütünlük içinde her alanda aksayan yönlerin tespit edilip, sorunların bertaraf edileceği kalıcı, geleceğe dönük, global dünya standardına uygun reformların Türkiye’nin gücüne güç katacağını belirtti.



Araştırmacı-Yazar-Hukukçu Hüseyin Demir, yaptığı açıklamada Türkiye’de seçim atmosferi yaşanmayacak 4.5 yılın yapılacak devrim niteliğinde reformlar için yeterli bir süre olduğunu belirterek, ekonomi ,tarım, turizm, adalet, dış ticaret, eğitim gibi her alanda yapılacak reformların Türkiye’nin gücüne güç katacağını belirtti.



Demir, yapılacak reformların bir bütünlük içinde her alanda aksayan yönlerin tespit edilip, sorunların bertaraf edileceği kalıcı, geleceğe dönük, global dünya standardına uygun reformların Türkiye’nin gücüne güç katacağını belirtti. Demir, Yapılacak reformların öncelik sırasının ekonomik temellerde yapılması toplum yararına ve ülke menfaatine olacağını belirtti.



“Milli tarım ve hayvancılık reformu öncelikli olmalı”


Demir; Türkiye’de son yıllarda yaşanan tarım ve hayvancılık ürünlerinde dışa bağımlılığın Türkiye’de yaşayan her bireye etkisi olmasından dolayı ilk önceliğin tarım ve hayvancılıkta yapılacak yeniliklerin, Türkiye’nin kendi kendine yeterli ve ihraçta söz sahibi bir ülke olmasının ülke menfaatleri açısından ilk öncelik konusu olduğunu belirtti.



Demir, Türkiye’deki tarım alanlarının yüzde 66,4’ünü 155 milyon 317.343 dekar ile tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekildiği alanların, yüzde 15,8’ini 36.974.137 dekar ile nadas alanlarının, yüzde 14,3’ünü 33.433.816 dekar ile meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanlarının, yüzde 3,4’ünü 7.982.650 dekar ile sebze bahçeleri alanının ve binde 0,2’sini de 49.935 dekar ile süs bitkileri alanlarının oluşturduğu tarım ülkesi Türkiye’nin bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceği bir milli tarım ve hayvancılık reformuna ihtiyaç olduğunu söyledi.



Hüseyin Demir, Türkiye’deki toplam tarım alanı miktarı en yüksek olan 5 ilin Konya 18.861.560 dekar,Ankara 11.827.261 dekar,Şanlıurfa 11.071.164 dekar,Sivas 7.917.756 dekar,Yozgat 5.973.214 dekar gibi bir potansiyele sahip illerimize daha özen gösterilmesi faydalı olacağı kanasındayım dedi. Demir, İkliminin yem bitkisi üretimine uygun olması hayvancılığın merkezi olabilecek potansiyele sahip doğu Anadolu bölgemiz illerinden Ağrı, Ardahan, Van, Muş vb. illerimize daha özen gösterilmesinin hayvancılık noktasında verimin daha yüksek olmasına büyük katkı sağlayacak dedi.



“Ekonomide yapılacak reformlar hedefini bulmalı”


Araştırmacı Yazar Hukukçu Hüseyin Demir, ekonomide açıklanan reform paketlerinin birçok sektör açısından sıkıntıların giderilmesi noktasında umut verici bir durum olması açısından önemli bir durum olsa da ekonomik reformların hedefini tam anlamıyla bulması için üretim ekonomisinin güçlenmesi, dışa bağımlılıktan kurtulan kendi kendine yeten ,ham madde ihtiyacını iç pazardan karşılayan ekonomi modeli ile daha başarılı olunacağını söyledi.



Demir, üretimin ve üreticinin desteklenmesinin ,katma değeri yüksek ürünler ile ,markalaşmaya önem veren ,bilimsel yöntemlerinüretimi destekleyen seviye getirilmesinin, dünya pazarlarında rekabetin desteklenmesi gibi ekonominin güçlenmesi için tüm etkenlerin pozitif yönde etki edeceği ekonomik kalkınma modeli ile ekonomide yapılacak reformların hedefini bulacağını belirtti. Araştırmacı Yazar Hukukçu Hüseyin Demir, Türkiye’nin kalkınmasındaki engeller top yekûn yapılacak reformlar ile bertaraf edilmesinin Türkiye’nin geleceğe güçlü adımlar ile yürümesine büyük katkı sunacağını vurguladı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 15:28
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