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Güçlü kadınlar dirençli kentler

Çankaya Belediyesinin Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, Frankfurt Belediyesi işbirliğiyle yapacağı “Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi”nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:42
Güçlü kadınlar dirençli kentler

Çankaya Belediyesinin Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, Frankfurt Belediyesi işbirliğiyle yapacağı “Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi”nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.


Çankaya Belediyesinin Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında, Frankfurt Belediyesi ile “Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi” ilk toplantısı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen başkanlığında gerçekleştirildi. Kadın ve çevre sorunlarına yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen proje, “iklim dostu kadınlar” eliyle daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Çankaya oluşturmayı planlıyor.


Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen projenin öncelikle “çevre” ve “kadın” bileşenlerinden oluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sosyal ve teknik boyutları olan, kent yaşamı için son derece önemli bir projeye başlıyoruz. Bu nedenle heyecanlıyız, projenin yurt dışı ortağı Frankfurt Belediyesi ile işbirliği içinde çalışarak, karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağız” dedi.


179 öneri arasından seçilen 23 projeden biri olan “Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi” kapsamında Frankfurt Belediyesinin kadın odaklı iklim çalışmaları uyarlanarak, Çankaya Belediyesinin uzmanları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile yerelde katılımcı bir iklim politikasının ilk adımları atılacak. Frankfurt’un yanı sıra Doğa Koruma Vakfı ve Kadın Muhtarlar Derneği gibi yerelde güçlü ve öncü çalışmaları olan sivil toplum örgütleri de proje ortakları olarak faaliyetlere katılacak. Dış İlişkiler Müdürlüğünün koordinasyonunda iklim ve kadın konularında çalışan personel tarafından yürütülecek projede, cinsiyete duyarlı bir iklim eylemi için farkındalık oluşturmak ve katılımcıların toplumsal cinsiyet eşitliğini iklim politikalarına ve projelere dahil etme kapasitesini geliştirmek hedefleniyor. Bunun yanında yerel politika yapıcılar ile kadın kuruluşları ve gruplarının temsilcileri arasında bir politika diyaloğu ve bilgi alışverişi yapılması öngörülüyor.


Proje sonunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması adına uluslararası bir konferans düzenlenerek, enerji verimli ev aletleri listesi içeren bir rehber kitapçık oluşturulması da planlanıyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:42
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