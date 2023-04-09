Güçlü bir Türkiye için siyaset üstü ve doğru düşünelim!

Malumunuz toplumda beraber yaşadığımız bazı kardeş aileler arasında olsun veya çekirdek ailelerin diğer bazı akraba bireyleri arasında olsun, zaman zaman bazı mecburi şartlardan dolayı bir arada yaşamak durumunda olan bazı ailelerin hanımları ile ilgili bazı hikâyeler anlatılır: Mesela yemek esnasında senin oğlun üç zeytin yedi. Benim oğlum bir zeytin yedi. Senin oğlun iki yumurta yedi. Benim oğlum bir yumurta yedi gibi hikâyeler anlatılır bazı sohbetlerde..

Eğer bizler millet olarak, ülkemizin geleceği ile ilgili yüz yıl dolarken, asıl büyük haritayı görmeyip, küçük hesapların peşine düşersek; 14 Mayıs genel seçimlerinden hemen sonra, 1915’ten büyük şeytan İngiltere başta olmak üzere, batılı itilaf devletlerinin Osmanlıyı parçalayıp beş milyon 200 bin kilometrekare Osmanlı toprağını 1780 kilometreye düşürüp, Birinci Dünya Savaşı sonunda, 24 Temmuz 1923’te İsviçre’nin Lozan şehrinde bize imzalattırılan Lozan Antlaşması’nın bitiş tarihi ile ilgili muğlâk bir durum söz konusudur ve yüz yıldır bu konuda milletimize herhangi bir açıklama maalesef bugüne kadar yapılmamıştır. İşte bundan dolayıdır ki, Amerika, İngiltere, Fransa ve diğer batılı Hıristiyan ülkeler, 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra, 24 Temmuza kadar, Türkiye’yi bir yüz yıl da daha sömürebilmek için, Türkiye’nin son 20 yılda savunma başta olmak üzere, altyapı, üstyapı, tarım, ihracat, sosyal yardımlar ve daha birçok alanda gerçekleştirdiği başarılı hizmetlerini durdurmak istiyorlar.. Çünkü, son 80 yılda gelmiş geçmiş önceki bazı iktidarların yaptığı gibi, uzun süre iktidarda kalmak uğruna, siyasette ve iktidarda harfiyen onların dediklerini yapacak, perde gerisinde onların istediği gibi devleti yönetecek çok pasif bir iktidar ve onların her sözünü dinleyen kukla bir liderin Türkiye’nin başına gelmesini istiyor ABD, İngiltere, İsrail ve Batı devletleri..

Kabul edersiniz veya etmezsiniz; sizlerin düşüncelerine ve kararlarınıza saygı duyarım. Yalnız şu gerçeği asla unutmayalım ki; 24 Temmuzda son yüz yıl önce, 5 milyon 200 bin kilometre toprağa sahip olan Osmanlıyı yıkan ve şu anda son yüzyılda Ortadoğu ve Türkiye üzerinde yine aynı sömürüsünü devam ettirmek isteyen ABD, İngiltere, İsrail ve diğer Hıristiyan batılı ülkeler neden R.Tayyip Erdoğan’a saldırıyorlar diye, bizler şöyle bir an olsun, oturup sağlıklı bir şekilde bir istişare yapmak zorundayız..

Evet, Amerika başta olmak üzere, İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail ve diğer bütün batılı Hıristiyan devletler hep R.Tayyip Erdoğan’a saldırıyorlar. Mesela ABD’nin Ortadoğu’da yüz yıl önce işgal edip başına istediği yöneticileri getirdiği bazı Arap devletleri dahi bugün R. Tayyip Erdoğan’a saldırıyorlar..

Türkiye Cumhuriyeti’nin son 80 yılında, Türkiye’de gelip geçen tüm iktidarlardan bir iki tanesi hariç, diğer tüm iktidarlarla çok güzel anlaşan ve her istediklerini bu iktidarlara yaptıran ABD ve Batı dünyası, elbette ki son 20 yıldır Türkiye’nin çıkar ve milli menfaatlerini korumak için onların karşısında dik duran ve Türkiye’de savunma başta olmak üzere büyük başarılara imza atan Erdoğan gibi bir liderden, elbette ki ABD başta olmak üzere, bütün Hıristiyan batı dünyası son derece rahatsızdır.. ABD; 15 Temmuzda, Fetö’cü terör örgütü maskesi ile Erdoğan’ı öldürmek istedi başaramadı..

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14 Mayıs seçimleri, her ne kadar, görünürde, Türkiye’de yapılmakta olan rutin bir genel seçim gibi görünüyorsa da; aslında bu seçim, eli kanlı katil Amerika’nın ortakları batı dünyası ile birlikte, Türkiye’de ve Ortadoğu’da sömürülerini tekrar devam ettirmek için, son 20 yılda bölgede güçlü ve köprü vazifesi gören Türkiye’nin başına onların istediği gibi pasif ve onların her dediğini yapacak kukla bir lideri 14 Mayıs genel seçimlerinde getirmek istiyorlar. İşte bundan dolayıdır ki, yazımın başlığında, hangi siyasi partiye ve görüşe mensup olursanız olun, ‘Geliniz güçlü bir Türkiye için, yüzyılda bir defa siyaset üstü ve doğru düşünelim!’ diye tüm milletimize sesleniyorum: Değerli okurlarım; bakınız Amerika gözümüzün içine baka baka, bütün muhalefet partilerini, zincir marketleri, içimizdeki bazı STK’ları, PKK’nın yan terör örgütleri ve muhalefetle kol kola girmiş durumdadırlar. Bu durum sana hiç dokunmuyor mu sevgili kardeşim? R.Tayyip Erdoğan bir dönem sonra siyaseti bırakıp köşesine çekilecek..

Peki, bazılarımız, Erdoğan’ı sevmiyoruz diye tüm yaptıklarını görmezlikten gelerek, vatanımızı bir yüzyıl daha Amerika’ya peşkeş çekmek isteyen muhalefetle aynı hataya mı düşeceğiz? Milyonlarca şehidimizin kanları ile sulanmış olan bu vatan bizim değil mi ey değerli aziz kardeşlerim...