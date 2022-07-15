Güçlü bir demokrasiyle yolumuza devam ediyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz’un 6’ncı yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Aktaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiye, devlete, devlet güçlerine ve yürüyen sisteme karşı illegal bir kalkışma yaşandı. Milletin paralarıyla alınmış silahlarla devlet ele geçirilmeye çalışıldı ancak, güvenlik güçlerimizin vatanını seven, milletin birliği ve beraberliğine sevdalı, inançlı yürekleri sayesinde kalkışma bertaraf edildi.

İşgale izin verilmedi

Milletimiz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi canları pahasına vatanın işgaline izin vermedi. Ülkemizin tüm şehirlerinde vatandaşlarımız, meydanlarda, sokaklarda; iradesine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmak için bir araya geldi. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasının ardından, ellerimizde Türk bayrakları ile sokaklara koşup meydanları doldurarak irademize sahip çıktık.

Destan yazıldı

Darbeye kalkışan FETÖ/PDY’ye karşı halkımızın verdiği tepki şanlı tarihimize yeni kahramanlıklar eklerken, demokrasi tarihini yeniden şekillendirecek ve dünyaya örnek olacak bir destan yazıldı. 15 Temmuz sonrasında ise milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ‘tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet’ kavramları etrafında nasıl bir bütün olunacağını tüm dünyaya göstermiştir. Ortak değerlerimizin korunması noktasında fikir ayrılıkları bir kenara bırakılmış, ülkenin bölünmez bütünlüğü noktasında tek yürek olunmuştur. Bu olaylar neticesinde Türk milleti olarak içimize çöreklenmiş şer odaklarından, terör örgütlerinden kurtulup ‘yeni Türkiye’yi inşa sürecinde güçlü bir demokrasi ile yolumuza devam ediyoruz.

Türkiye’nin yakın tarihine kara bir leke olarak yazılan ancak Türkiye’nin aydınlık geleceği adına bir dönüm noktası olan 15 Temmuz günü yaşananlar bir kaç neslin hafızasından hiç silinmeyecek.

Öyle ki o gün yaşananlar gelecek kuşaklara da anlatılarak, birliğimizi, dirliğimizi diri tutmamızı sağlayacak bir bilinç oluşturacaktır. Evet, 15 Temmuz, darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Siyasi tarihinin en ağır saldırısını yaşayan ülkemiz için bu tarih; milletimizin varoluş bilincini, kararlılıkla ve canı pahasına ortaya koyduğu bir milat oldu. Artık Türkiye, hiçbir hainin darbeye teşebbüs edemeyeceği ve hiçbir örgütün birliğimizi bozamayacağı kadar güçlü bir ülkedir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve 15 Temmuz destanının tüm kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz.”