Güç gösterisi feodal yapılarda var zannederdik

Ali Lale

Kanun ve kuralları çiğnemek, aşiret yapılanmalarından yaygın görülmektedir. Yanı kabile devletçiklerinden sık sık görülen ve alışılan bir kuraldır. Onun için bu gibi yapılarda kural ve hukuk yerine kişilerin gücüne ve kuvvetine göre kurallar ve kanunlar şekil alır yani çiğnenir.

Onun yaptıkları kural olur. Cahil toplumlarda bu yaygındır. Medeni toplumlarda yani gelişmiş toplumlarda ise sıradan bir vatandaşa karşı kural neyse o toplumun ileri geleni için de aynıdır. Yani herkes kural ve kanun önünde eşittir o toplumlarda kanun ve kuralları çiğnemek hemen cezai müeyyide uygulanır. Onun için herkes kural ve kanunlara karşı saygılıdır. Herkes bir nevi kural ve kanunların bekçileridir.

Biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz. Kanun ve kuralların işlemesi hepimizin faydasınadır. Ancak kendini halkla aynı seviyede tutmayanlar kanun ve kurallara uymak onların hesabına gelmeyeceği gibi bu onlar açısından kazanmış bir kültür olmaktadır. Yani güçlü olanlar kendine kuralları uygulamasını istemezler ama kendi dışında başkasına uygulatmakta onun için bir problem yoktur. Oralı bile olamazlar. Gaziantep’te bir baklava tepsisini çalan birisi için 15 yıla mahkûm edilen bir vatandaş için tüm ülke buna karşı tepki göstermesi gerekirken çok cılız sesler çıktı. Çünkü o kural herkes için geçerli olsaydı sorun yoktur; diğer taraftan, insan öldürülüyor o kadar ceza yemiyordu. Onun için toplumun tüm kesimi herkesin hukuk karşısında eşit olabilecek bir ümit içindeyken; Ekrem İmamoğlu’nun Ordu havaalanında meydana gelen ve hoş olmayan görüntüleri milletin var olan bir beklentisini de İmamoğlu tarafından suya düşürüldü.

Olayda orda değildim, ama Vali’yi yakından tanırım bir Devlet adamıdır. Ekrem İmamoğlu’nun da orada yapması gereken hareket; yani ona yakışacak hareket, VIP salonuna girmek yasaksa “arkadaşlar kuralları çiğnemeyelim sonradan araştırma yapalım eğer Vali bu kuralı keyfi uyguluyorsa biz de hukukçularımız da onun hakkında gerekli şikâyeti ve basında gerekli açıklamaları yapalım” toplumun da İmamoğlu’ndaki beklentisi de o olmaktadır.

Eğer söylenenler doğruysa İmamoğlu da kuralları çiğnemek kendi nazarında iyi bir iş yapmış gibi gözükürse bile milletin çoğunun beklentisi o değildir. Bence toplumun beklentisine yazık oldu.