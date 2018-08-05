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Güç dengelerini değiştirecek hamle!

Dünyanın en stratejik ülkesi olan Türkiye’nin, yeni dönemde Batı’nın en büyük rakibi olan Rusya, Çin ve Hindistan ile ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirmesi güç dengelerini de değiştirecek.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:37
Güç dengelerini değiştirecek hamle!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıkladığı 100 günlük programda 3 başlık ön plana çıktı. Türkiye’nin Akdeniz’deki enerji hamlesi, Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika ile kurulacak bağlar ve yerli parayla ticaret… 3 başlık Türkiye-ABD ilişkilerinin kopacak noktayı gelmesinden sonra daha da önemli hale geldi.

HAKİMİYET MÜCADELESİ

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 100 gün içerisinde Akdeniz’e bir derin deniz sondajı ve bir de sığ deniz sondajına başlanacağını müjdeledi. Türkiye adına Akdeniz’deki enerji kaynaklarını “Fatih” isimli gemi yapacak. Enerjide yüzde 60’ın üzerinde dışa bağımlı olan Türkiye, Akdeniz’deki kaynaklarla cari açığın en büyük sebebi olan yarasını önemli ölçüde kıracağı gibi Akdeniz’de İsrail ve Avrupa Birliği tarafından uzun süredir adım adım uygulanan kuşatmayı da kıracak, hakimiyet mücadelesinde de elini güçlendirecek. Türkiye ayrıca Akdeniz doğalgazını gasp ederek Rusya’ya olan bağımlılığı azaltmayı öngören Avrupa’ya da Kıbrıs Türkleri’nin hakkını yedirmeyecek.

AB KOZUNU KAYBEDİYOR

Başkan Erdoğan’ın “İhracatta yeni dönemde önceliğimiz Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarıdır” diyerek işaret ettiği yeni dönem sadece Türkiye’yi değil dünyanın dengesini değiştirecek. Türkiye, Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan ile kuracağı ticari bağlarıyla pazarını çeşitlendirdiği gibi Avrupa’nın elindeki kozları da alacak. Türkiye hali hazırda ihracatının yüzde 50’sini Avrupa Birliği’ne yapıyor. Ancak bu durum Türkiye’nin aleyhine. Zira haçlılar her fırsatta Türkiye’nin önünü kesmik için ilk olarak ekonomik yaptırım kartını oynuyor. Türkiye’nin pazarını çeşitlendirmesi Avrupa’nın ekonomik tehdit kartını paçavraya çevirecek.

İLK ADIM BRICS

Aynı şekilde Türkiye söz konusu ülkelerle siyasi ilişkilerini de güçlendirecek. Çin, Rusya ve Hindistan blokuyla Türkiye arasındaki siyasi müttefikliğin BRICS ile güçlenmesi muhtemel. Bu hamle ABD ve Batı’lı ortaklarının ekonomik, siyasi üstünlüğünü bitirmek için uğraşan Asya blokunu öne geçirecek. Çünkü Türkiye bölgenin en güçlü ülkesi. Stratejik konumu da Ortadoğu’da Türkiye’siz hiçbir ülkenin plan yapamayacak olmasının en büyük ispatı. Eğer ABD Türkiye ile ilişkilerini düzeltmezse kaybeden ABD olacak.

YERLİ PARA DEVRİMİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli para girişimi de hayati. Türkiye, Çin, İran, Rusya ve Hindistan blokunun ticarette dolar yerine yerli para kullanımı küresel ticaretin de işleyişini değiştirecek, dolara dayalı sistemin çökmesi çok ta uzak bir senaryo değil.

Yerli para hamlesiyle ABD’nin ülkeleri dolarla baskılama, ekonomik operasyon çekmesi de büyük ölçüde sınırlandırılacak.

Yerli parayla ülkelerin dış borcu azalacağı gibi enflasyon ve faiz oranlarının düşmesinin de yolu açılacak.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 12:37
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  • Hüseyin yılmazHüseyin yılmaz40 dk önce
    BU VATANIN İĞTIYACI OLAN YİGİT GELMİŞTİR YİĞİDİMİZİ DESDEKLEYEN BASIN SOUMLULARIDA YİĞİTTİR ALLAH YOLUMUZU AÇIK EYLER İNŞALLAH
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