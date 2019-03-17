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Güç, çeviklik ve cesaret bu kızların işi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rugby takımı kuran kızlar, güç, çeviklik ve cesaretlerini sergiliyor.

17 Mart 2019 Pazar 10:35
Güç, çeviklik ve cesaret bu kızların işi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rugby takımı kuran kızlar, güç, çeviklik ve cesaretlerini sergiliyor.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde geçtiğimiz yıllarda kurulan erkek rugby takımının ardından bu yıl da gözü kara kızlar rugby öğrenmek için kolları sıvadı. Güç, çeviklik ve cesaretlerini sergilemek isteyen genç kızlar, en sert spor dallarından birisi olmasına rağmen rugby antrenörü Emil Aliyev nezaretinde kurdukları Kangals Kadın Rugby takimi olarak idmanlara başladı.



"Sert ama saygı isteyen bir spor"


Rugbynin sert ama rakibe saygı duymayı gerektiren bir spor dalı olduğunu belirten Sivas Kangals Rugby takımı 2.kademeli Uluslararası takım antrenörü Emil Aliyev, “Bizim erkekler rugby takımımız vardı. Kadın takımımız eksikti ama kadın takımımızı tamamladık. Bu bizim 4’üncü antrenmanımız ve katılım da baya iyi. Yeni gelen arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Rugby sert bir spor ama kurallar çerçevesinde rakibine saygı duyarak oynarsan sakatlanmazsın ve bir şey olmaz. Bayanların takımı Türkiye’de 7 kişiden oluşuyor. Orada hız ve teknik daha fazla. Çarpışmalar olur tabi ki ama o kadar zor değil. Erkek rugby takımından oyuncular kızlara söylediler onlar da olumlu baktılar. Ben gelmeden önce rugbyi bilen yoktu ama şimdi birçok kişi rugbynin ne olduğunu biliyor. Turnuva Aralık’ta başlıyor, o zamana kadar kadro kurmalıyız. O zamana kadar antrenmanlarımızı iyi yapmalıyız. Hedefimiz herkesin hedefi olduğu gibi şampiyonluk. Ama benim için şampiyonluktan önce rugbyi yaymak” dedi.


Takım üyelerinden Aybüke Geçimli, sporun başta sert geldiğini ama sonra alıştığını belirtip, “Takıma katılma teklifi arkadaşımdan geldi. Kondisyonun güçlü, kendin beceriklisin yani yapabilirsin şeklinde takıma katılma teklifi yaptı. İlk başta yapamayacağımı söyledim. Sert olduğunu düşündüğüm için. Ama başladıktan sonra sorun olmadı ve her şey yolunda. Hedefim şampiyonluk ve daha iyi bir yerde olabilmek. Şu an çok yeniyiz ve daha önce uğraşmadığımız bir dal olduğu için zorlanıyoruz” dedi.



Hedef şampiyonluk


Edanur Derin ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtip, “Erkek takımının olduğunu biliyorduk. Kız takımının açılması için de talepte bulunduk. Erkek takımının kaptanı sayesinde kız takımını topladık ve antrenmanlara başladık. Zor bir spor ama imkansız değil. İlk başta yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye çok düşündük. Ama zor değil. Şu an antrenmanlar çok eğlenceli geçiyor. Hedefler şampiyonluk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:35
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