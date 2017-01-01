Güç birliği kampanyasına yeni bir soluk

Teknik Yapı, ekonomiyi canlandırmak için Türk ekonomisine önderlik yapan iki bakanlığın başlattığı kampanya ve çalışmaları harmanlayarak konut alımını daha avantajlı hale getiren yeni bir adım attı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde ağustos ayında başlatılan “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı ‘’Enflasyonla Topyekûn Mücadele” programlarının avantajlarını tek bir çatı altında toplayan Teknik Yapı, daire almak isteyenlere toplamda yüzde 25 avantaj sağlayan yeni bir satış programını devreye aldı.

İndirim üstüne indirim

“Ekonomiyi canlandırmak ve tüketiciye fayda sağlamak için iki bakanlığın özverili çalışması bize feyz verdi” diyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, ‘’Türkiye İçin Kazanç Vakti’’ kampanyasında uygulanan yüzde 10 indirime ek olarak ‘’Enflasyonla Topyekun Mücadele’’ programı kapsamında hazırlanan yeni ödeme planıyla artı yüzde 10 seviyesinde ek indirim yapılacağını açıkladı. Her iki kampanyanın avantajlarını tek çatı altında toplayan yeni satış programı kapsamında yüzde 15 olan iki ara ödeme tutarının daha düşük olacağını da ifade etti.

Yüzde 25 kazanç fırsatı

Teknik Yapı’nın devreye aldığı yeni ödeme programıyla daire almak isteyenlerin, 4 yıl daha az borç ödeyeceğini ve toplam ödeme miktarına göre yaklaşık yüzde 25 daha fazla tasarruf yapacağını belirten Durbakayım, “Örnek vermek gerekirse 500 bin liralık bir daireyi almak isteyenler 120 ay sonunda ödemiş olacakları 640 bin liralık tutarı, yeni başlattığımız uygulamada 72 ay sonunda 485 bin lira olarak ödeyecek ve yaklaşık 155 bin lira avantaj sağlamış olacaklar’’ dedi.

700 bin lira yerine 483 bin lira

Yeni satış programıyla 700 bin liralık bir daire almak isteyen müşterilerin kazancının yaklaşık 217 bin lira olacağını anlatan Durbakayım, yeni ödeme planının Teknik Yapı’nın tüm projeleri için geçerli olacağını ve yıl sonuna kadar süreceğini kaydetti.