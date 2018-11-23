GÜBRETAŞ'tan ziraat fakültelerindeki çiftçi çocuklarına burs desteği

İSTANBUL (AA) - GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde eğitim gören çiftçi çocuklarına karşılıksız eğitim bursu veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında tarım sektöründe nitelikli insan gücünü artırmayı amaçlayan GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna eğitim dönemi boyunca geri ödemesiz burs veriyor.

Başvurularda çiftçi çocuğu olmak ve ziraat fakültesinin bahçe bitkileri, tarımsal yapılar ve sulama, bitki koruma, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme bölümlerinden birinin lisans veya lisansüstü programlarına ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.

Bu kapsamda, 2018-2019 öğrenim döneminde lisans öğrencileri için aylık 300 lira, tezli yüksek lisans öğrencileri için 600 lira ve doktora öğrencileri için 900 lira olarak belirlenen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'na başvurular devam ediyor.

Ziraat fakültesinin ilgili bölümlerini bu yıl kazanıp GÜBRETAŞ Eğitim Bursu desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 30 Kasım'a kadar şirketin internet sayfası üzerinden başvuru yapabiliyor.

Ekim-haziran arasındaki öğrenim dönemi boyunca toplam 9 ay ödemenin yapıldığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu'nda, sonuçlar 29 Aralık'a kadar şirketin internet sitesinden açıklanacak.





- "Tarım sektöründe değişim ve dönüşümün yolu eğitimden geçiyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, şirket olarak sektörde değişim ve dönüşümün yolunun eğitimden geçtiğine inandıklarını ifade etti.

Bu amaç doğrultusunda bir yandan ziraat fakültesi öğrencilerine burs desteği verirken, diğer yandan da bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için Türkiye genelinde çiftçi eğitim toplantıları, model tarla ekimleri ve tarla günü etkinlikleri düzenlediklerini aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Uzman ziraat mühendislerimizle üreticilere arazilerinde verdiğimiz ücretsiz danışmanlık hizmetlerini, Üretici Danışma Hattı ve EGP mobil uygulaması gibi teknolojik araçlarla da destekliyoruz. Böylece örgün ve yaygın tarımsal eğitime 365 gün boyunca destek vermiş oluyoruz. Türkiye'deki tarım sektörünün geleceğinde genç nüfus önemli rol oynayacak. Tarım sektöründeki nitelikli insan gücünü desteklemeyi amaçlayan GÜBRETAŞ, 2007'den bu yana ziraat fakültesi öğrencileri için geri ödemesiz Eğitim Bursu veriyor. Türkiye genelinde 35 üniversitede ziraat fakültesi var ve GÜBRETAŞ'ın bu bursundan toplamda 350'den fazla öğrenci yararlanmış olacak."