GÜBRETAŞ’tan eğitim bursu

GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde eğitim gören başarılı çiftçi çocuklarına karşılıksız eğitim bursu veriyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:20
GÜBRETAŞ’tan eğitim bursu

Tarım sektörünün geleceğine destek olan GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde eğitim gören başarılı çiftçi çocuklarına karşılıksız eğitim bursu veriyor. Bugüne kadar Türkiye genelindeki 35 üniversitedeki 400’den fazla ziraat fakültesi öğrencisine eğitim desteğinde bulunan GÜBRETAŞ, ziraat fakültelerinde eğitim görüp ekonomik desteğe ihtiyacı olan belli sayıda çiftçi çocuğuna eğitim dönemi boyunca geri ödemesiz burs verecek.

Son gün 31 Ekim

Lisans öğrencilerinin yanı sıra belli sayıda tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisine de verilen GÜBRETAŞ Eğitim Bursu kapsamında, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9 ay boyunca destek sağlanıyor. Burs için 31 Ekim akşamına kadar internet üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvuru sonuçları 15 Kasım’da şirketin internet sitesinden açıklanacak. Başvurularda çiftçi çocuğu olma ve ziraat fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans veya lisansüstü programa ilk kez bu yıl kayıt yaptırmış olma şartları aranıyor.

325 liradan başlıyor

Bu bedelleri ise 2019-2020 öğrenim döneminde lisans düzeyindeki bursiyer öğrenciler için aylık 325 lira, tezli yüksek lisans öğrencileri için 650 lira ve doktora öğrencileri için 975 TL olarak belirlendi.

Birikimli gençlere güveniyoruz

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, şirket olarak sektörde değişimin yolunun eğitim ve bilinçlenmeden geçtiğine inandıklarını belirterek, “Bir yandan sektörde yıllardır ziraat fakültesi öğrencilerine burs desteği veren tek şirket olurken, diğer yandan bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için Türkiye genelinde çiftçi eğitim toplantıları düzenleyip arazide ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmetleri vererek desteklerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Günün Özeti

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  10. GÜBRETAŞ Eğitim Bursu
  11. Bahçe Bitkileri
  12. Tarımsal Yapılar ve Sulama
  13. Bitki Koruma
  14. Tarla Bitkileri
  15. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
  16. Biyosistem Mühendisliği
  17. GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı

Günün Özeti

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