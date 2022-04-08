Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı bakan yardımcısı mı oldu?

Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Ozkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alınırken; Nihat Pakdil, Veysel Tiryaki, İbrahim Yumaklı ve Ebubekir Gizligider bakan yardımcılıklarına atandı.

İbrahim Yumaklı kimdir?

İbrahim Yumaklı 1969 yılında Kastamonu'da doğdu. İbrahim Yumaklı, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamladı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Marshall Boya A.Ş.'de İthalat İşlemleri Uzmanı olarak işe başlayan İbrahim Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik görevinde bulundu.

2011 yılında Al Jazeera Türkiye'de çalışmaya başlayan Yumaklı, sonrasında Cine5 TV de yöneticilik görevinde bulundu, Anadolu Ajansı bünyesinde görev aldı.

28 Ekim 2016 tarihinde GÜBRETAŞ'a vekaleten Genel Müdür olarak atanan İbrahim yumaklı Yönetim Kurulu'nun 5 Mayıs 2017 tarihinde KAP'ta açıkladığı kararla Genel Müdürlük görevine asaleten üstlendi. Evli ve iki çocuk babası Yumaklı, 28 Ekim 2016’dan bu yana GÜBRETAŞ üst yönetimindeki görevlerinin yanı sıra İcracı Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmekteydi.