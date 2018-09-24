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Gübre fiyatındaki indirim çiftçileri memnun etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) en önemli tarımsal girdilerden kimyevi gübre fiyatlarında yüzde 15'lere varan indirim sağlayacağı açıklaması, çiftçi temsilcilerini memnun etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 20:09
Gübre fiyatındaki indirim çiftçileri memnun etti

Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, kimyevi gübrede yüzde 15'lere varan indirimin sevinç yaşattığını  söyledi.

Çiftçinin gübre bulmakta zorlandığını belirten Akgün, şöyle konuştu:

"İnsanlar bulduğu yerden bir an önce gübresini tedarik etmeye  çalışıyor. Yani esasında gübresini almış olanlar da bu indirme dahil edilmelidir.  Bakanlığın yapmış olduğu açıklama derhal hayata geçirilebilir. Bir anlamda geç  kalmış bir karar olarak görüyoruz ama tabii olumlu karşılıyoruz. Çünkü artık  gübresiz üretim yapmak neredeyse sıfır üretim anlamına geliyor. Gübre olmazsa  olmazlarımızdan biridir. Edirne ve Trakya çiftçisi olarak tahlillere göre gübre  kullanıyoruz. Ama gerçekten piyasada gübre açısından sıkışıklık olduğunu da  görüyoruz."

- "Gübre fiyatlarında kalıcı çözüm isteniyor"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da kimyevi gübrede yüzde  15'lere varan indirim sağlanacak olmasının çiftçiyi az da olsa rahatlatacağını  dile getirdi.

Gübre fiyatlarına kalıcı çözüm bulunması gerektiğini belirten Şaylan,  çiftçinin son yıllarda girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu ifade  etti. 

Çiftçilere yönelik tarım politikalarının doğru yönetilmesi gerektiğini  anlatan Şaylan, gübre fiyatlarının yanı sıra akar yakıtta da indirimler yapılması  gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 20:09
  1. Kırklareli
  2. Edirne
  3. gübre

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