Gübre çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı
Denizli'de bir besi çiftliğinde gübrelerin biriktirildiği foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı12 Nisan 2019 Cuma 22:22
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir besi çiftliğinde gübrelerin biriktirildiği foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Avşinbey Mahallesi'nde Mehmet Ali Görel'e ait besi çiftliğindeki ineklerden birisi, bahçede hayvanların gübrelerinin toplandığı foseptik çukuruna düştü.
Görel, kendi imkanlarıyla ineği kurtarmayı başaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Honaz ve Kayalık şubesi itfaiye ekipleri, ineği düştüğü çukurdan çıkarmak için çalışma başlattı.
Özel kıyafet giyerek gübrelerin biriktirildiği çukura iş makinesinin kepçesi yardımıyla inen bir itfaiye eri, ineğe kemer bağladı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla çukurdan çıkarılan inek, itfaiye ekiplerince yıkandıktan sonra sahibine teslim edildi.
Mehmet Ali Görel, ineğin canlı kurtulmasına yardımcı oldukları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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