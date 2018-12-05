Guatr nedir ve Guatr belirtileri neler? Hangi doktora başvurmalıyız?

Tiroid bezinin olması gerekenden fazla büyümesi sonucu özellikle de iyot eksikliği nedeniyle oluşur. Guatr erkeklere göre kadınlarda daha fazla görünür. Peki Guatr belirtileri ve çeşitleri neler? Guatr için hangi doktora başvururulur?

Guatr, boynun şişmesine neden olan bir tiroid bezidir. Tiroid bezi büyüme ve metabolizmanın çalışmasını düzenleyen hormonların üretilmesinden ve salgılanmasından sorumludur. Tiroid hormonlarının salgılanmasının artışı durumunda baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, titreme, sinirlilik, bulantı, kusma ve ishal belirtileri görülebilir. Tiroid bezinin salgıladığı hormonların azalması durumunda ise kilo alma, kabızlık, halsizlik, ciltte kuruma, saç dökülmesi gibi belirtiler söz konusu olabilir. Bu belirtiler ile karşılaşıyorsanız dahiliye doktoruna başvurmanız gerekmektedir.