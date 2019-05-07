Guatemala'daki cezaevinde isyan çıktı İsyanda 3 mahkum vurularak öldürüldü, 10 mahkum yaralandı

FRAIJANES (AA) - Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki bir cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun öldüğü, 10 mahkumun yaralandığı bildirildi. Guatemalalı yetkililer, Fraijanes bölgesinde Pavon cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun vurularak öldürüldüğünü, 10'unun da yaralandığını açıkladı. Yetkililerin cezaevinde henüz kontrolü sağlayamadığı belirtildi. Pavon cezaevinde 4 bin 137 mahkumun tutulduğu ifade edildi.

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