Guatemala'daki cezaevinde isyan çıktı
İsyanda 3 mahkum vurularak öldürüldü, 10 mahkum yaralandı07 Mayıs 2019 Salı 21:47
FRAIJANES (AA) - Orta Amerika ülkesi Guatemala'daki bir cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun öldüğü, 10 mahkumun yaralandığı bildirildi.
Guatemalalı yetkililer, Fraijanes bölgesinde Pavon cezaevinde çıkan isyanda 3 mahkumun vurularak öldürüldüğünü, 10'unun da yaralandığını açıkladı.
Yetkililerin cezaevinde henüz kontrolü sağlayamadığı belirtildi.
Pavon cezaevinde 4 bin 137 mahkumun tutulduğu ifade edildi.
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