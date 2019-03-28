Guatemala’da trafik kazası: En az 32 ölü Guatemala’da kalabalığın arasına dalan kamyon aralarında çocuklarında bulunduğu en az 32 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Guatemala’da kalabalığın arasına dalan kamyon aralarında çocuklarında bulunduğu en az 32 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da ilk belirlemelere göre bir kamyonun kalabalığın arasına dalması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 32 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan en az 9 kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, itfaiye ekipleri ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı.

İtfaiye ekipleri, kamyonun duramayarak, başka bir trafik kazası sonucu yaralanan kişiye yardım etmek isteyen kalabalığın arasına daldığını ifade etti.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mağdurların ailelerine destek sağlayacaklarını belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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