0553 313 94 23

Guatemala’da trafik kazası: En az 32 ölü

Guatemala’da kalabalığın arasına dalan kamyon aralarında çocuklarında bulunduğu en az 32 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

28 Mart 2019 Perşembe 09:01
Guatemala’da trafik kazası: En az 32 ölü

Guatemala’da kalabalığın arasına dalan kamyon aralarında çocuklarında bulunduğu en az 32 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.


Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da ilk belirlemelere göre bir kamyonun kalabalığın arasına dalması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 32 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan en az 9 kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, itfaiye ekipleri ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı.


İtfaiye ekipleri, kamyonun duramayarak, başka bir trafik kazası sonucu yaralanan kişiye yardım etmek isteyen kalabalığın arasına daldığını ifade etti.


Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mağdurların ailelerine destek sağlayacaklarını belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp sert çıktı
    1. AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp sert..
    2. Günlük 25 liraya Uludağ’da 5 yıldızlı..
    3. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    4. Guatemala’da trafik kazası: En az 32..
    5. (Özel Haber) Bursa’da toplu arı..
    6. GÜNDEM / 28 Mart 2019
    7. Panayır Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı
    8. Batuhan Yaşar: "Kandil’deki ev nasıl..
    9. Yol verme kavgası: Ölü ve yaralılar var
    10. Vekil Gözgeç: “CHP’nin meclis üyesi..
    11. Mustafa Esgin: “Milletimizin..
    12. Gemlik’te Cumhur İttifakı’na tam destek
    13. Çocuktaki her üfürüm kalbinin delik..
    14. Diriliş Ertuğrul Alaiye Kalesi nerede
    15. Yurtta hava durumu
    16. Hanımlar sıkı durun! İşte yüzünüzde..
    17. (Özel) Hemşire otomobilini durdurup..
    18. Dolarda son durum
    19. İkinci el araçta KDV indiriminin..
    20. Resmen açıklandı! İkinci el otomobil..
    21. Hamur’da öğrencilere “Kuaförlük ve..
    22. Hortum ahır ve samanlığın çatısını..
    23. Nazilli Belediyesi, Aşağı Örencik’te..
    24. Cenk Küpeli kimdir nereli ve kaç..
    25. İstanbul'da ele geçirildi ! Değeri 9..
    26. Kara yollarında durum
    27. Malatya’da 4.1 büyüklüğünde deprem
    28. Trump'tan darbe iması
    29. Yavuzselim Mahallesi Yılmaz’ın yanında
    30. Oy kullanma saat kaçta başlıyor 2019..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...