Guatemala’da Seçim Suçları Savcısı’nın ülkeden kaçtığı iddiası

Guatemala’da Seçim Suçları Savcısı Oscar Schaad’ın aldığı tehditler yüzünden ülkeden kaçtığı iddia edildi.

Guatemala Devlet Bakanlığı seçimleri öncesinde, Seçim Suçları Savcısı Oscar Schaad aldığı ölüm tehditleri nedeniyle sağlık raporu verilerek izne gönderildi. Sağlık raporu olan bir devlet yetkilisinin ülke dışına çıkması, yerel basın tarafından ‘ölüm tehditleri aldığı için ülkeden kaçtı’ şeklinde yorumlandı.

Guatemala Başsavcısı Consuelo Porras da genel seçimlerden birkaç gün önce Schaad’ın, sağlık raporu almasını ve ülke dışına çıkmasını, “Kamu Bakanlığı çalışanlarının haklarını her zaman koruyacağım” şeklinde açıkladı.

Ardından Schaad tarafından gönderilen ve somut tehditler aldığı için ailesini daha büyük risk atmamak adına aldığı sağlık raporunu onayladığını doğruladı. Porras, Schaad ve ailesinin tehditler nedeniyle ülkeyi terk ettiklerini de kabul etti.

Başsavcı, Cumhuriyet Başsavcılığı Ortak Anlaşması ile gizli olması gereken bu iznin nedenleri hakkında bilgi vermenin uygun olduğuna karar verdiğini de paylaştı.