Guatemala’da meydana gelen trafik kazasında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
Guatemala’da meydana gelen trafik kazasında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
28 Mart 2019 Perşembe 07:55
Guatemala’da meydana gelen trafik kazasında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.
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