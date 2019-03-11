Guatemala'da eski başsavcı başkanlık için yarışacak

Guatemala'da eski başsavcı Thelma Aldana, ülkede haziranda yapılması planlanan genel seçimlerde devlet başkanı adayı olarak yarışacak.

Guatemala'da 2014-2018'de başsavcı olarak görev yapan 63 yaşındaki Aldana, Tohum Hareketi (Semilla) partisi tarafından devlet başkanı adayı gösterildi.

Savcılık geçen hafta, Aldana hakkında yolsuzluk soruşturması açıldığını duyurmuştu.

Tutuklanması ya da ceza alması, Aldana'nın adaylığının engellenmesine neden olabilecek.

Aldana, Guatemala'nın 2015'te istifa eden eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve kabinesindeki pek çok ismin yargılanmasında kilit rol üstlenmişti.

Öte yandan, görevi sırasında, ülkedeki yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler destekli Guatemala Uluslararası Cezasız Kalmayla Mücadele Komisyonu (CICIG) ile çalışan Başsavcı Thelma Aldana, Ağustos 2017'de Yüksek Mahkemeden "Devlet Başkanı Jimmy Morales'in 2015'teki seçim kampanyasına yapılan mali desteğin araştırılması için devlet başkanının dokunulmazlığının kaldırılmasını" istemişti.

Aldana, Morales'in, "seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği" iddiasında bulunmuştu.

Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, komisyonun başındaki Ivan Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.