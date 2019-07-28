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Guatemala'da ABD ile imzalanan "mülteci anlaşması" protesto edildi

Göstericiler, Orta Amerika'dan iltica için ABD'ye giden kişilerin geçiş yaptıkları Guatemala'da kalmasını öngören "güvenli üçüncü ülke" anlaşmasını protesto etti

28 Temmuz 2019 Pazar 01:23
Guatemala'da ABD ile imzalanan "mülteci anlaşması" protesto edildi

GUATEMALA (AA) - Guatemala'da, Orta Amerika'dan iltica için ABD'ye giden kişilerin geçiş yaptıkları bu ülkede kalmasını öngören "güvenli üçüncü ülke" anlaşması protesto edildi.

İki ülke arasında birkaç aydır devam eden görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmaya karşı başkentte toplanan ve yürüyüş düzenleyen göstericiler, Devlet Başkanı Jimmy Morales ve hükümete tepki gösterdi.

Protestonun organizatörlerinden Brenda Hernandez, Guatemala'nın kendi insanlarına dahi gerekli imkanları sağlayamayan bir ülke olduğunu belirterek, "Guatemala, ABD tarafından istenmeyen mültecilere ev sahipliği yapabilecek güvenli ülke kapasitesine sahip değil." dedi.

Öte yandan, ülkesinin anlaşmayı baskı altında imzaladığını kaydeden eyalet savcısı Jordan Rudas, bu nedenle geçerli olamayacağını ileri sürdü.

- "Güvenli üçüncü ülke" anlaşması

Washington yönetimi ile Guatemala, birkaç aydır devam eden görüşmelerin ardından Salvador ve Honduras dahil Orta Amerika'dan iltica için ABD'ye giden kişilerin geçiş yaptıkları bu ülkede kalmasını öngören "güvenli üçüncü ülke" anlaşması imzaladı.

İki ülke arasında uzun süredir anlaşmanın müzakereleri sürüyordu. Trump, çarşamba günü anlaşmaya varılmazsa Guatemala'ya gümrük vergisi koyma tehdidinde bulunmuştu.

"Ya gümrük vergisi koyacağız ya da başka bir şey yapacağız. Guatemala'ya yönelik çok sert şeyler düşünüyoruz." diyen Trump, anlaşmanın imzalanmasının ardından Guatemala hükümetinin ABD'nin dostu olduğunu söylemişti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Guatemala Parlamentosunda onaylanması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 01:23
  1. "güvenli üçüncü ülke"
  2. Guatemala
  3. protesto

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