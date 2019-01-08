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Guatemala yolsuzlukları soruşturan BM destekli komisyonu kapatıyor

Guatemala, uluslararası komisyonun görevine "içişlerine karıştığı" gerekçesiyle 24 saat içinde son verecek

08 Ocak 2019 Salı 05:41
Guatemala yolsuzlukları soruşturan BM destekli komisyonu kapatıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Guatemala, yolsuzlukları soruşturan Birleşmiş Milletler (BM) destekli uluslararası komisyonunu (CICIG), "içişlerine karıştığı" gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel, New York'ta bir araya geldiği BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ülkesindeki yolsuzlukları soruşturan uluslararası komisyonun görevine 24 saat içinde son verileceğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in Guatemala Dışişleri Bakanı Jovel tarafından kendisine iletilen mektupta CICIG'in ülkenin "içişlerine karıştığı" iddialarını ve mektubun içeriğini şiddetle reddettiğini belirterek, komisyonun görev süresinin 3 Eylül 2019'da sona ereceğini ve Guatemala hükümetinden bu tarihe kadar sözleşmedeki yasal yükümlülüklerini tamamen yerine getirmesini beklediğini ifade etti.

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, geçen ağustosta komisyonun görev süresinin yeniden uzatılmayacağını söylemiş ve bir süre sonra CICIG Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girişini yasaklamıştı.

Guatemala hükümeti eylül başında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, CICIG Başkanı Ivan Velasquez'in ülkeye girmesine izin verilmeyeceği yönündeki kararını aktarmış, sonrasında BM, komisyon başkanının "durum netlik kazanıncaya kadar görevini Guatemala dışından yürütmesine" karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi, 16 Eylül 2018'de Velasquez'in Guatemala'ya tekrar kabul edilmesi kararı almıştı. Mahkeme, kararın temyiz edilemeyeceğini duyurmuştu ancak karara rağmen Velasquez'in ülkeye girişine yine müsaade edilmemişti.

Guatemala hükümeti, geçen ay da 11 CICIG görevlisinin diplomatik dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Velasquez'in hakkında soruşturma yürütülmesini istediği Morales'in seçim kampanyasının finansmanı için 800 bin dolardan daha büyük bir miktarı bildirmeyi reddettiği ve partisinin banka hesaplarını gizlediği ayrıca iş adamlarının, kendisini devlet başkanlığına taşıyan Ulusal Yakınlaşma Cephesine 1 milyon dolardan fazla para aktardığı iddia ediliyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Morales, CICIG Başkanı Velasquez'i "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Guatemala'da 12 yıl önce BM'nin desteğiyle kurulan CICIG, daha önce ülkenin eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina ve eski Devlet Başkanı Yardımcısı Roxan Baldeta'nın yargılanmasında kilit rol üstlenmişti. Molina ve Baldeta, hapis cezalarına çarptırılmıştı.



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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 05:41
  1. BM
  2. Guatemala
  3. uluslararası komisyon
  4. Yolsuzluk

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