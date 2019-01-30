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Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirler onaylandı

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun, ülkeden çıkışının yasaklanması, mal varlıkları ve banka hesaplarınının dondurulmasını kapsayan ihtiyati tedbirlerin onaylandığı bildirildi

30 Ocak 2019 Çarşamba 03:25
Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirler onaylandı

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) Başkanı Maikel Moreno, kendini ülkenin geçici başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido hakkındaki ihtiyati tedbirlerin onaylandığını açıkladı.

Moreno, sosyal medya hesabından ihtiyati tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamada, "(Guaido) Hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar ülkeden izinsiz çıkma yasağı, mal varlığını elden çıkarması ve banka hesapları ve/veya Venezuela topraklarında sahip olduğu diğer finansal araçların dondurulması ihtiyati tedbirleri onaylanmıştır." ifadesini kullandı.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, öğle saatlerinde Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin uygulanması için TSJ'ye başvuruda bulunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela Başsavcısı Saab'ın adımına Twitter hesabından şu açıklamayla cevap vermişti:

"Venezuela'nın gayrimeşru eski başsavcısının, Devlet Başkanı Juan Guaido'ya yönelik tehditlerini reddediyoruz. Bir kez daha tekrar edeyim: (Venezuela'da) Demokrasiyi yıkmaya ve Guaido'ya zarar vermeye çalışanlar için ciddi sonuçlar olacaktır."

Ulusal Meclis Başkanı Guaido da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hapisle tehdit edilmeyi küçümsemiyorum ama bu ülkedeki hiçbir şey yeni değil." ifadesini kullanmıştı.

- Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 03:25
  1. ihtiyati tedbirler
  2. Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ)
  3. Venezuela'da kendini ülkenin geçici başkanı ilan eden Juan Guaido

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