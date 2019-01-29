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Guaido'ya karşı ihtiyati tedbir talebi

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Juan Guaido'nun banka hesaplarının dondurulması ve ülkeden çıkış yasağı getirilmesi için başvuruda bulundu

29 Ocak 2019 Salı 19:55
Guaido'ya karşı ihtiyati tedbir talebi

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya yurt dışı yasağı getirilmesi, mal varlıklarının ve banka hesaplarının dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Başsavcı Saab, gazetecilere yaptığı açıklamada, Guaido'nun halkın huzurunu bozduğu ve ülkede şiddet eylemlerine yol açtığını belirterek, "Venezuela Anayasası'na aykırı olan eylemlere önderlik eden Venezuela vatandaşı Juan Guaido'ya karşı ihtiyati tedbirlerin alınması için başvuruda bulunduk." dedi.

Guaido'ya karşı bir soruşturmanın yürütüldüğün aktaran Saab, "Bu soruşturma kapsamında, Guaido'ya yurt dışına çıkma yasağı getirilmesini ve banka hesapları ile mal varlıklarının dondurulmasını içeren ihtiyati tedbirlerin uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Saab, Guaido hakkındaki ihtiyati tedbirlerin, soruşturmanın daha uygun bir şekilde yürütülmesi için olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 19:55
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  3. Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab

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