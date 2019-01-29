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Guaido’dan Venezuela’nın yurt dışı varlıklarını kontrol iddiası

Kendini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Guaido:- "Yağmanın devam etmesini engellemek, Venezuelalıların sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak için Venezuela Cumhuriyeti’nin hesaplarının devletin kontrolüne geçmesi talimatını verdim"

29 Ocak 2019 Salı 00:48
Guaido’dan Venezuela’nın yurt dışı varlıklarını kontrol iddiası

CARACAS (AA) - Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Venezuela'nın petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'nun hesaplarının kontrolünü aldığını öne sürdü.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından tanınan Guaido, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, PDVSA ve Citgo'nun hesaplarının kontrolünü üstlendiğini iddia etti.

"Yağmanın devam etmesini engellemek, Venezuelalıların sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak için Venezuela Cumhuriyeti’nin hesaplarının devletin kontrolüne geçmesi talimatını verdim. Bizim büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızda çalışanlara garanti ettiğim gibi sizin de (PDVSA ve Citgo çalışanları) tüm haklarınıza saygı duyacağımın garantisini veriyorum." ifadesini kullanan Guaido, Venezuela dışındaki PDVSA ve Citgo çalışanlarının işlerine devam etmesini istedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında PDVSA'ya yaptırım kararını açıklamıştı.

- Venezuela'da ne oldu?

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 00:48
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