0553 313 94 23

Guaido'dan Venezuela petrolünü özel sektöre açma vaadi

01 Mart 2019 Cuma 02:16
Guaido'dan Venezuela petrolünü özel sektöre açma vaadi

CARACAS (AA) - Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Washington temsilciliğine atadığı Carlos Alfredo Vecchio, Guaido'nun ülkedeki petrol üretimini özel sektör üzerinden artırmayı planladığını belirtti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Vecchio, dünyaya açık bir ekonomi ve petrol üretimini artırmak istediklerini kaydetti.

Vecchio, Venezuela ekonomisinin en önemli kaynaklarından olan ve devlet eliyle yapılan petrol üretimi için, "Artırmak istediğimiz petrol üretiminin çoğu özel sektör üzerinden yapılacak." ifadesini kullandı.

Guaido'nun, ülkenin "yasal" borçlarını ödemekten çekinmeyeceğini söyleyen Vecchio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin, kredi verenlere petrol ile borç ödemesini içeren anlaşmalara uymayacağını dile getirdi.

Bu arada, Guaido'yu destekleyen ABD, Maduro hükümetine karşı Venezuela'nın petrol şirketlerini de kapsayan yaptırımlar uygulamaya koymuştu.

Geçen pazartesi Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki tüm mal varlığının dondurulduğu açıklanmış, Amerikalı kişi ve şirketlerin PDVSA ile iş yapmasının yasaklandığı belirtilmişti.

ABD, 28 Ocak'ta da PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve Guaido, aynı gün şirketin banka hesaplarının kontrolünün kendisine geçtiğini duyurmuştu.

- "Tehditlere rağmen Caracas'a döneceğim"

Guaido, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yaptığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Önümüzdeki günlerde tehditlere rağmen Caracas'a döneceğim." dedi.

Öte yandan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mart'ta Paraguay'ın başkenti Asuncion'a geleceğini duyurdu. Guaido'da da Paraguay'a yapacağı ziyareti twitter hesabından doğruladı.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 02:16
  1. PDVSA
  2. Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA
  3. Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li general uyardı: 15 dakikada vurulabiliriz
    1. ABD'li general uyardı: 15 dakikada..
    2. Husilerin Hudeyde'deki saldırısında 5..
    3. Mısır'daki tren kazasıyla ilgili 6..
    4. Irak ve Kuveyt iş birliğini..
    5. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    6. Aydın'da hareketli anlar! Önce patlama..
    7. "260 ton bonzai üretilebilecek madde..
    8. Ülkede iki araç infilak etti! Ölüler var
    9. Elazığ'da büyük vurgun son anda önlendi!
    10. Guaido'dan Venezuela petrolünü özel..
    11. Korku dolu anlar! Deprem oluyor..
    12. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    13. ABD duyurdu: Başına 1 milyon dolar..
    14. Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse..
    15. Eski eşini silahla vurduktan sonra..
    16. ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına..
    17. Melo'dan olay paylaşım: Kanser etti...
    18. Kral Kupası'nda finalin adı..
    19. İtalya'dan dikkat çeken Türkiye raporu
    20. "Türkiye'yi dünyanın merkezi haline..
    21. Musul'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14..
    22. BMGK'da ABD'ye şok! Veto ettiler
    23. Otomobille çarpışan ambulansın girdiği..
    24. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    25. Dikili'de Cumhur İttifakı yeni adayını..
    26. GÜNCELLEME - Rusya ve Çin'den ABD'nin..
    27. İYİ Parti'de istifa! Topluca bıraktılar
    28. Van'da eğitime kar engeli
    29. Başkentte "nine"nin yönettiği çete..
    30. Bitlis'te eğitime kar engeli
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti
    Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti
    28.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    28.02.2019 Günün âyet ve hadisi