Guaido'dan Venezuela ordusunun kendisine yardım ettiği iddiası

CUCUTA (AA) - Venezuela'da geçen ay kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen Kolombiya'ya gelmesine ilişkin, "Bugün buradayız çünkü silahlı kuvvetler bu sürece destek verdi." dedi.

Guaido, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, Venezuela'ya insani yardımın girmesi için Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde düzenlenen konser sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Guaido, Kolombiya'ya Venezuela ordusunun yardımıyla geldiğini iddia ederek, "Bugün buradayız çünkü silahlı kuvvetler bu sürece destek verdi." ifadesini kullandı.

Venezuela halkının diktatörlüğe karşı direndiğini öne süren Guaido, "Yarın geçici devlet başkanı oluşumun birinci ayında bütün Venezuela halkı insani yardımın ülkeye girmesini desteklemek ve daha önce görülmemiş bu koalisyon ile onlarca sanatçının ülkemize yardım için yaptıklarına teşekkür etmek için sokakta olacak." dedi.

- "Kültürün, diktatörlükten daha iyi olduğunu gördük"

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, konsere birçok sanatçının katıldığını hatırlatarak, "Bugün bir kez daha kültürün, diktatörlükten daha iyi olduğunu gördük. Başkan Guaido’nun burada bulunuşu, onun hareket alanının kısıtlanmaması için halkın ona olan desteğinin bir göstergesidir." şeklinde konuştu.

Duque, insani yardımların yarın Venezuela'ya ulaştırılabileceğini belirterek, "Bugün, çeşitli ülkelerden yardımlar kabul ettik ve insani yardım için bir araya geldik." diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ciddi bir diplomatik kuşatmanın oluştuğunu söyleyen Duque, "Bugün dünyaya verdiğimiz mesaj, diplomatik kuşatmayla, diktatörlüğün yenilişidir. Pasif ancak azimli ve prensipli bir diplomasiyle, bölgenin son zamanlarda ilk defa gördüğü en büyük diplomatik kuşatmaya sahibiz. Bu diplomatik kuşatma, her türlü savaş çığırtkanlığı yapan söylemlerden daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

Duque, bölge ülkelerinin Venezuela halkını desteklediğine dikkati çekerek, "Onları yalnız bırakmayacağız. Oluşturduğumuz diplomatik kuşatmayla Venezuela’daki hükümet gaspının önüne geçmek için aksiyonlarımızı daha da arttırmamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Kendi halkına karşı insani yardımı reddeden bir rejimden daha zalim hiçbir şey yoktur"

Şili Devlet Başkanı Pinera, Guaido'ya olan desteğini yineleyerek, "Yarın 2 seçenek var; ya Venezuela halkının çoğunun özlediği insan haklarına saygı, demokrasi ve özgürlük yolu tercih edilecek ya da Venezuela’ya yalnızca kan ve gözyaşı getiren bir diktatörlük desteklenmeye devam edilecek. Kendi halkına karşı insani yardımı reddeden ve 300 bin Venezuelalının hayatını tehlikeye atan bir rejimden daha zalim hiçbir şey yoktur." açıklamasında bulundu.

- "Venezuela çok yakında özgür olacaktır"

Paraguay Devlet Başkanı Benitez, Guaido'yu umudu temsil eden bir figür olarak niteleyerek, "Bugün ülkelerin çıkarları için değil, demokratik prensipler ve ortak değerleri savunmak için buradayız. Başkan Guaido sayesinde direnen Venezuela halkının güçlü olmasını diliyorum. Venezuela çok yakında özgür olacaktır. Umarım yarın barışın, özgürlüğün, hoşgörünün ve insanlığın günü olur." dedi.



OAS Genel Sekreteri Almagro da Guaido'nun insani yardım için gösterdiği çabayı tebrik ederek, "Bu insani yardım, diktatör gaspçı tarafından uzun yıllar reddedildi. Bu reddedişin sonuçlarına Venezuela halkı ölümle, açlıkla, hastalıklarla ve sefaletle katlandı. İnsanlık suçunun en kötü hali sağlık ve açlığı silah olarak kullanmaktır." şeklinde konuştu.



