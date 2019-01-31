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ABD kuklası Guaido'dan Rusya ve Çin'e çağrı: Anlaşalım

Venezuela'da muhalefet lideri Guaido, darbe girişimini başarabilirse uygulayacağı 'Ülke Planı' hakkında bilgi verdi. Planda öncelikli düzenlemeler kısmında 'silahlı kuvvetler'in yer alması dikkat çekerken, darbe heveslisi lider, Rusya ve Çin'e de 'anlaşalım' çağrısı yaptı.

31 Ocak 2019 Perşembe 23:15
ABD kuklası Guaido'dan Rusya ve Çin'e çağrı: Anlaşalım

Venezuela’da kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Venezuela’nın kalkınması için hazırlanan "Ülke Planı"nı açıkladı.

Guaido, başkent Caracas’daki Venezuela Merkez Üniversitesinde planın ayrıntılarını paylaştı.

Venezuela'yı entegre edecekmiş

Planın temel unsurlarını, “Yaşadığımız korku devletini iyileştirmek ve halkın hizmetine sunmak. Yatırımları çekebilmek için güven oluşturarak Venezuela’ya yeniden dünyaya entegre etmek.” şeklinde sıralayan Guaido, halkın sıkıntı çektiği elektrik ve hizmetlerdeki sorunlarla mücadele edileceğini bildirdi.

Guaido, “Bu planın merkezinde halk var.” dedi.

Planda 'silahlı kuvvetler' dikkat çekti

Hazırlanan planın uygulanması için en önemli sektörlerin, “Çiftçiler, silahlı kuvvetler ve uluslararası toplum” olarak açıklayan Guaido, Avrupa Parlamentosu'nun kendisini ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdığını hatırlattı.

"Anlaşabiliriz"

Juan Guaido,  Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu destekleyen Rusya ve Çin’e de anlaşma ve fırsatları arama çağrısında bulundu.

İnsani yardımın birincil öncelik olduğuna işaret eden Guaido, ülke planının yeni olmadığını, yıllar süren çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını kaydetti.

Halkı sokağa davet etti

Guaido, halkı cumartesi günü başta Caracas olmak üzere, ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenecek gösteriler için sokağa çıkmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 23:15
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