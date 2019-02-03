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Guaido'dan 12 Şubat'ta yeniden sokağa çıkma çağrısı

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, muhalefeti 12 Şubat'ta kutlanan "Gençlik Günü"nde yeniden büyük gösteriler düzenlemeye çağırdı

03 Şubat 2019 Pazar 05:37
Guaido'dan 12 Şubat'ta yeniden sokağa çıkma çağrısı

CARACAS (AA) - Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhalefeti 12 Şubat'ta büyük protesto eylemleri için yeniden sokağa çağırdı.

Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onu tanımayan Guaido'yu destekleyen binlerce kişinin sokaklara çıktığı bir gün geçirdi.

Caracas'ta bulunan Yüksek Adalet Mahkemesi yakınındaki Bolivar Bulvarı'nı dolduran Maduro destekçileri gibi Guaido liderliğindeki muhalifler de kentin sokaklarını doldurdu.

Las Mercedes semtindeki Birinci Bulvarı'nda düzenlenen miting için kentin farklı bölgelerinden gruplar halinde gelen muhalifler, etkinliğin başlamasından önce alanda toplandı.

Devlet Başkanı Maduro karşıtı pankartlar ve Venezuela bayrakları taşıyan Guaido destekçileri, attıkları sloganlarla "özgür ve şeffaf seçim" isteklerini yineledi.

- 12 Şubat'ta yeniden büyük gösteriler

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, destekçilerinden her yıl 12 Şubat'ta kutlanan "Gençlik Günü"nde yeniden sokağa çıkmalarını ve Devlet Başkanı Maduro karşıtı protestolar düzenlemelerini istedi.

Hedeflerine ulaşana kadar protesto eylemlerinin süreceğini ifade eden Guaido, 12 Şubat öncesinde de gösteriler düzenleyeceklerini belirtti fakat tarihi ve niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

- "İnsani yardım"ın getirileceği tarihi açıklayacak

Ülkeye Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi'ndeki bir adadan insani yardım getirileceğini belirten Guiado, bunun tarihini bugün duyuracağını açıkladı.

Guaido, ülkede 250 ila 300 bin insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti ve bu kişilere yardım ulaştırılmasının planın ilk adımını oluşturduğunu dile getirdi.

- Orduya ELN ile mücadele çağrısı

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, hükümetin varlığını kabul etmediği Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) militanlarını ülke topraklarından çıkarması için orduya çağrıda bulundu.

Konuşmalarında sürekli Venezuela ordusundan Devlet Başkanı Maduro'ya itaat etmemesini isteyen Guaido, bu çağrısını yineledi.

Guaido, "Askerin Venezuela'nın yeniden inşaasındaki rolü sadece anayasaya uymak değil, aynı zamanda egemenliği sağlamak, ELN'yi Venezuela sınırlarının dışına sürmek, muktedir olmak ve güvenliği tesis etmektir." dedi.

- Hükümet de büyük gösteriler yapacak

Devlet Başkanı Maduro da dün binlerce kişinin katıldığı mitingde 10-15 Şubat'ta şimdiye kadar düzenlenen en büyük askeri geçit törenlerinin tertipleneceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 05:37
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