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Guaido'dan tehlikeli hamle! 'Sokaklara çıkın' çağrısı

Venezuela'da ABD'nin desteğini arkasına alarak kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhalefeti 12 Şubat'ta büyük protesto eylemleri için sokağa davet etti.

03 Şubat 2019 Pazar 08:16
Guaido'dan tehlikeli hamle! 'Sokaklara çıkın' çağrısı

Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela,  Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve onu tanımayan Guaido'yu destekleyen binlerce  kişinin sokaklara çıktığı bir gün geçirdi.

Caracas'ta bulunan Yüksek Adalet Mahkemesi yakınındaki Bolivar  Bulvarı'nı dolduran Maduro destekçileri gibi Guaido liderliğindeki muhalifler de  kentin sokaklarını doldurdu.

Las Mercedes semtindeki Birinci Bulvarı'nda düzenlenen miting için  kentin farklı bölgelerinden gruplar halinde gelen muhalifler, etkinliğin  başlamasından önce alanda toplandı.

Devlet Başkanı Maduro karşıtı pankartlar ve Venezuela bayrakları  taşıyan Guaido destekçileri, attıkları sloganlarla "özgür ve şeffaf seçim"  isteklerini yineledi.

12 Şubat'ta yeniden büyük gösteriler

ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince geçici  devlet başkanı olarak tanınan Guaido, destekçilerinden her yıl 12 Şubat'ta  kutlanan "Gençlik Günü"nde yeniden sokağa çıkmalarını ve Devlet Başkanı Maduro  karşıtı protestolar düzenlemelerini istedi.

Hedeflerine ulaşana kadar protesto eylemlerinin süreceğini ifade eden  Guaido, 12 Şubat öncesinde de gösteriler düzenleyeceklerini belirtti fakat tarihi  ve niteliğine ilişkin bilgi vermedi.

"İnsani yardım"ın getirileceği tarihi açıklayacak

Ülkeye Kolombiya, Brezilya ve Karayip Denizi'ndeki bir adadan insani  yardım getirileceğini belirten Guiado, bunun tarihini bugün duyuracağını  açıkladı.

Guaido, ülkede 250 ila 300 bin insanın açlıktan ölme tehlikesiyle  karşı karşıya olduğunu iddia etti ve bu kişilere yardım ulaştırılmasının planın  ilk adımını oluşturduğunu dile getirdi.

Orduya ELN ile mücadele çağrısı

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, hükümetin varlığını kabul etmediği  Kolombiyalı silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) militanlarını  ülke topraklarından çıkarması için orduya çağrıda bulundu.

Konuşmalarında sürekli Venezuela ordusundan Devlet Başkanı Maduro'ya  itaat etmemesini isteyen Guaido, bu çağrısını yineledi.

Guaido, "Askerin Venezuela'nın yeniden inşaasındaki rolü sadece  anayasaya uymak değil, aynı zamanda egemenliği sağlamak, ELN'yi Venezuela  sınırlarının dışına sürmek, muktedir olmak ve güvenliği tesis etmektir." dedi. 

Hükümet de büyük gösteriler yapacak

Devlet Başkanı Maduro da dün binlerce kişinin katıldığı mitingde 10-15  Şubat'ta şimdiye kadar düzenlenen en büyük askeri geçit törenlerinin  tertipleneceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 08:16
  1. Ordu
  2. venezuela
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  5. sokağa çıkma çağırısı

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