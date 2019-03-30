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Guaido taraftarlarına "sokağa çıkma" çağrısını yineledi

Taraftarlarını sokağa çıkmaya çağıran ABD destekli Guaido, ayrıca ne olduğunu halen açıklamadığı, 6 Nisan'da devreye sokacakları "Özgürlük Operasyonu"na destek istedi

30 Mart 2019 Cumartesi 20:56
Guaido taraftarlarına "sokağa çıkma" çağrısını yineledi

CARACAS (AA) - Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, Venezuelalıları ülkede elektrik ve su her kesintiye uğradığında sokağa çıkmaya çağırdı.

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan muhalif lider Guaido, başkent Caracas'ın güneybatısındaki Los Teques kentinde elektrik kesintilerini protesto etmek için toplanan taraftarlarına seslendi.

Muhalif internet haber sitesi El Nacional'e göre Guaido, tüm ülkede 100'den fazla noktada protesto gösterileri düzenlendiğini öne sürdü ve ayrıca ne olduğu halen tam olarak bilinmeyen "Özgürlük Operasyonu" için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

Guaido, "Süreci hızlandırmamız gerekiyor. Artık bu duruma daha fazla katlanılmaz. 6 Nisan'da 'Özgürlük Operasyonu'nun ilk safhasını tamamlamak zorundayız." dedi.

Elektrik kesintilerinden ötürü Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan Guaido, Maduro'nun artık kaybettiğini, bu yüzden Venezuelalıları karanlıkta bırakarak korkutmaya çalıştığını iddia etti.

"Kamu hizmetleri her aksadığında sokağa çıkıp protesto etmeliyiz ki suçlunun kim olduğu anlaşılsın." diyerek Venezuelalıları sokağa davet eden Guaido, "Korkmadığımızı göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro'nun meşru olmadığını iddia eden ve devlet nezdinde yetkisi bulunmayan AN Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta başkent Caracas'taki bir mitingde geçici devlet başkanı olarak yemin etmiş, ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından desteklenmişti.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 20:56
  1. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  2. Venezuela'daki siyasi kriz

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