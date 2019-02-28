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Guaido, Bolsonaro ile görüşmek üzere Brezilya'da

Guaido'nun, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yanı sıra Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Kongre üyeleri ve bazı ülkelerin büyük elçileriyle bir araya gelmesi bekleniyor

28 Şubat 2019 Perşembe 16:54
Guaido, Bolsonaro ile görüşmek üzere Brezilya'da

BRASİLİA (AA) - Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmek üzere başkent Brasilia'ya geldi.

Guaido'nun, Brezilya'da Bolsonaro'nun yanı sıra Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Kongre üyeleri ve bazı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao, ülkesi üzerinden Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Mourao, Bolsonaro hükümetinin, Venezuela'ya karşı askeri müdahalenin Brezilya toprakları üzerinden yapılmasına karşı olduğunu belirterek, "Her şeyden önce ülkede yabancı bir askeri varlığın bulunması için Ulusal Kongre'nin izni gerektiğini hatırlamanız gerekir ve hükümet, bunu basit bir şekilde yapmaz." ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya'da da Venezuela'daki krizin masaya yatırıldığı Lima Grubu toplantısında, askeri müdahaleden kaçınılması çağrısı yapılmıştı.

Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay ve Peru'nun dışişleri bakanlarının yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Juan Guaido'nun katıldığı 11. Lima Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısının sonunda okunan 18 maddelik bildiride, "Venezuela'da demokrasiye geçiş, bizzat Venezuelalılar eliyle barışçıl bir yoldan, anayasa ve uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik ve politik çevrelerce desteklenerek, silah kullanmadan gerçekleştirilmelidir." ifadesi yer almıştı.

Bildiride, Venezuela ile hala iş birliği içinde olan ülkelere, ülkedeki siyasi krizin çözülmesine yardımcı olmaları için çağrıda bulunulacağı da belirtilmişti.

Meksika ise Lima Grubu'nda yer almasına rağmen toplantıya katılmamıştı.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:54
  1. Brezilya
  2. Juan Guaido
  3. Venezuela

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