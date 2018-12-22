Guacho öldürüldü mü? Walter Patricia Arizala kimdir? 

Kolombiya'da, ikisi gazeteci üç Ekvadorlu'yu kaçırdıktan sonra infaz eden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) barış anlaşmasını kabul etmeyen militanlarının elebaşı Walter Patricia Arizala öldürüldü. Guacho daha öncede yapılan operasyonda ağır yaralanmıştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, güvenlik güçlerinin, ülkenin güneyinde Ekvador sınırında düzenlediği operasyonda, her iki ülkede de en çok arananlar listesinde bulunan ve bölgedeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden "Guacho" kod adlı Arizala'nın ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonda ağır yaralanmıştı

Kolombiya ordusunun, ülkenin güneyi ile Ekvador'un kuzeyinde varlık gösteren ve bir süre önce 2'si gazeteci 3 Ekvadorluyu kaçırdıktan sonra infaz eden silahlı gruba yönelik operasyonları, özellikle Narino yönetim bölgesine bağlı Tumaco kenti kırsalında devam ediyordu. Düzenlenen operasyonda bir asker hayatını kaybederken FARC muhaliflerinin bölgedeki lideri "Guacho" kod adlı Walter Patricia Arizala ağır yaralı olarak kurtulmuştu.