GTÜ'de "Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı" açıldı

KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) katkılarıyla kurulan "Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı" açıldı.

Laboratuvar, Ar-Ge odaklı ürün geliştirme ve araştırma projeleri olan lisans ve lisansüstü öğrencilere hizmet verecek.

Öğrencileri yeni projeler üretmeye teşvik edecek ve onların yenilikçi çalışmalara katılımını sağlayacak olan laboratuvar, GTÜ'nün araştırma üniversitesi kimliğini de güçlendirilecek.

TEI'nin katkılarıyla kurulan laboratuvarda toplam 22 ileri seviye bilgisayar bulunuyor.

Laboratuvarın açılışında konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ'nün üniversite sanayi iş birliği noktasında Türkiye'deki birçok üniversiteye örnek olma yolunda güçlü adımlarla ilerlediğini söyledi.

Aslan, laboratuvarın, GTÜ'nün araştırmacı kimliğinin güçlenmesine de vesile olacağını dile getirerek, Ar-Ge odaklı ürün geliştirme ve araştırma projeleri olan lisans ve lisansüstü öğrencilerin destekleneceğini kaydetti.

Günümüzde üniversiteleri sadece akademik bilgiyi öğrencilere sunan kurumlar olarak görmenin yanlış olduğunu dile getiren Aslan, "Bizlerin görevi, öğrencilerimize verdiğimiz akademik bilgilerin öğrencilerimiz tarafından işlenmesini sağlamak ve bu bilgileri bir fikir, ürün olarak çıktıya dönüştürmektir. 'Fikrin harekete dönüştüğü yer' mottosunu benimsediğimiz üniversitemizin Mühendislik Fakültesinde açılışını yaptığımız laboratuvarla inanıyorum ki çok ama çok iyi fikirlerin hayata dönüşmesine vesile olacağız." diye konuştu.





- "Türkiye'yi yarınlara taşıyacak olan gençler ve onların fikirleridir"

Gençler ve onların fikirlerinin Türkiye'yi yarınlara taşıyacağına işaret eden Aslan, "Uluslararası arenada rekabet edebilir bir Türkiye için hem bilimsel araştırmaya hem de girişimci fikirlere çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Türkiye hepimizin bildiği üzere genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Ancak bu dinamizmi ne oranda doğru yönlendirebiliyoruz, bunu sorgulamak da bizlerin asli görevlerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Aslan, bu ve bunun gibi laboratuvarların Türkiye genelinde yaygınlaşmasını sağlamanın kendilerine düşen görevlerden biri olduğunu aktararak, "Bilimsel araştırma kültürünün özellikle lisans eğitimi düzeyinde ağırlık kazanmasını sağlamak amacımız. Ancak bu şekilde uluslararası arenada rekabet gücüne sahip mühendisler yetiştirmenin önünü açabiliriz." diye konuştu.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit de GTÜ'nün Türkiye'deki ilk çalışma yeri olduğunu belirterek, burada tanıdığı birçok öğretim üyesi bulunduğunu söyledi.

GTÜ'nün başarılı bir devlet üniversitesi olduğunu ifade eden Akşit, araştırmacıların güçlü bir bilgi işlem altyapısı olmadan iyi bir yayını çıkarmasının zor olduğunu, burada bir eğitim programı da başlatacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri laboratuvarı gezdi.