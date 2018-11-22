GTÜ'de "Üniversite Sanayi İş Birliği Laboratuvarı" açıldı

KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi'nin (GTÜ) Fujitsu Türkiye ile ortaklaşa hayata geçirdiği "Üniversite Sanayi İş Birliği Laboratuvarı"nın açılışı yapıldı.

GTÜ Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinde kurulan laboratuvarda sponsor firmalar ihtiyaç duydukları teknolojileri lisans ve yüksek lisans öğrencileriyle geliştirebilecek.

Fujitsu Türkiye ve IBTECH'in desteğiyle açılan kuluçka merkezi olarak da kullanılacak laboratuvarda öğrenciler, tasarladıkları projeleri hayata geçirebilecek.

Laboratuvarın açılışında konuşan Fujitsu Türkiye Genel Müdürü Selda Bağdat Bahadır, kendilerini GTÜ'nün bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Şirket olarak insan odaklı inovasyon felsefesine uygun olarak bu laboratuvarı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bahadır, "Bizim buradaki amacımız yerli ve milli dediğimiz teknolojileri artırmaktır. Bu laboratuvarı, sanayi üniversite iş birliğini destekleyerek öğrencilerin kullanımına açtık. Amacımız mümkün olduğunca yerli ve milli ürünleri artırmak, fikri mülkiyet haklarının Türk şirketlerine ait olmasını sağlamaktır. Böylelikle hep arzu ettiğimiz yüksek katma değerli teknolojilerin ülkemizde oluşturulmasıdır. İnşallah burada gerçekten arzu ettiğimiz, bize yaraşır dijital dönüşümlerde Türkiye'nin önünü açacak çok önemli projelere imza atarız." diye konuştu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan da üniversite sanayi iş birliğiyle Türkiye'deki birçok eğitim kurumuna örnek olduklarını dile getirerek, laboratuvarla öğrencilerle firmaların birlikte projeler geliştireceğini aktardı.

Laboratuvarın aynı zamanda kuluçka merkezi olarak da çalışacağını anlatan Aslan, öğrencilerin tasarladıkları projeleri burada geliştirebileceğini söyledi.

GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Göktürk ise açılışını yapmaktan mutluluk duyduğu bu laboratuvarın 15 yıllık rüyası olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise GTÜ'nün sanayi ve endüstriyel gelişime katkıda bulunmasının tüm ülkenin beklentisi olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından laboratuvarın açılışı Bahadır, Aslan, Güler, Göktürk, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve diğer protokol üyelerince yapıldı.



