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GTO’nun Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Mehmet Dal başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
GTO’nun Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Mehmet Dal başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Meclis Başkan Vekili Mehmet Dal toplantının açılışında yaptığı konuşmada 15 Temmuz vurgusu yaparak, hain darbe girişiminin ardından 3 yılı geride bıraktıklarını, Türk halkının demokrasiye, ülke birliğine ve bütünlüğüne canı pahasına sahip çıktığını belirtti.


Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek’i de tebrik eden Mehmet Dal, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümünü de kutlayarak, gerek Barış Harekatı gerekse 15 Temmuz’da şehit olanları rahmet ve minnetle yad etti.


GTO’dan yeni projeler


GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Meclis toplantısında yaptığı konuşmada 2 yeni proje için kaynak almaya hak kazandıklarını söyleyerek bu projeler hakkında bilgi verdi.


İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından desteklenecek iki projeye start verdiklerini belirten Yıldırım, projelerden birinin “Gastronomi Turizminin Geliştirilmesi Projesi” olacağını, gastronomi turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesinin arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım, açıklamalarına şöyle devam etti:


“Proje kapsamında bir Gastronomi Merkezi kurulacak ve bu merkezde gastronomi alanında faaliyet gösteren firmalara danışmanlık hizmetleri verilecek, sektör çalışanlarının Mesleki Yeterlilik Belgesi alması sağlanacak. Ayrıca gastronomi alanında başvurusunu yaptığımız, sonuç beklediğimiz bir proje daha var. En kısa zamanda hayata geçireceğimiz bu projelerle şehrimizin gastronomi turizmine ivme kazandırarak gelecek için önemli bir yatırım yapmış olacağız.”


GTO’nun destek almaya hak kazanan bir diğer projesinin zeytin tarımı üzerine olduğunu söyleyen Yıldırım, “İKA’dan alacağımız destekle hayata geçireceğimiz bu yeni projemizle zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin bilinçlendirilmesini sağlayacak alt yapı çalışmaları gerçekleştireceğiz. Proje tamamlandıktan sonra da bir Zeytincilik Araştırma Geliştirme Merkezi kurulacak. Ayrıca proje kapsamında Zeytin Üreticileri Kooperatifi kurularak bölgedeki örgütlenme eksiğine katkıda bulunulacaktır” ifadelerini kullandı.


İpekyolu Kalkınma Ajansı hakkında önemli bir açıklama da yapan Başkan Yıldırım, yeni bir sistem önerisi getirerek, proje üretme ve yürütme kabiliyeti yüksek olan Gaziantep’in verilen destekler arasındaki payının düşük olduğunu söyledi.


Yıldırım, “Oda olarak bugüne kadar İKA ile birçok çalışma yaptık. Biliyorsunuz Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda kurulmuş özerk kamu kuruluşlarıdır. Türkiye genelinde her biri Düzey 2 Bölgelerinde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur. Gaziantep olarak içinde bulunduğumuz TRC1 İstatistiki bölgede Adıyaman ve Kilis illeri ile birlikteyiz. Dolayısıyla İKA projeleri desteklerken iller arasında dengeyi gözetiyor. Bu durumda da bizim aldığımız pay maalesef yeterli gelmiyor. Şahsi kanaatimce İstanbul, İzmir, Ankara gibi Gaziantep’teki Kalkınma Ajansı da yalnızca bizi desteklemeli. Biz bu üç büyük şehrimiz gibi kalabalık, ekonomisi güçlü bir şehiriz" diye konuştu.


Üstlendikleri mülteci sorununun da daha fazla desteklenmeleri için oldukça geçerli bir sebep olduğunu da ekleyen Yıldırım, bu şekilde kurulacak bir sistem sayesinde de Adıyaman ve Kilis illerinin Kalkınma Ajanslarının kuruluş amacı olan “Bölgelerarası Eşitsizliğin Azaltılması” kapsamında da daha fazla yarar sağlayacağını vurguladı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
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