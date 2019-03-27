GTO’nun Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) Mart ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Hilmi Teymur toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. yılında Çanakkale’yi geçilmez kılan kahraman şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anarak, “Çanakkale küllerinden doğmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösteren bir zaferdir. Genlerimizdeki bu güç, bu azim olduğu müddetçe her türlü zorluğu aşarız” dedi.

Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin tüm ülke için hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyen Teymur, seçim atmosferin dağılmasının ardından iş dünyası olarak ekonomiye daha güçlü odaklanacaklarının altını çizdi.

“Seçimsiz geçecek dönemi doğru değerlendirmeliyiz”

Ülke olarak pazar günü yapılacak yerel seçimlere odaklanıldığını belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, sandıktan çıkacak sonucun millet için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Seçim ardından ülkenin en az 4 yıl seçim atmosferinden kurtulacak olması önemli. Biraz dinginliğe ihtiyacımız var. Seçimsiz geçecek dönem ekonomik toparlanma için bir fırsat olacaktır. İş dünyası olarak bu fırsatı doğru değerlendirebilmek için çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Meclis üyelerine “Bu süreçte önümüze çıkan taşların temizlenmesinde de Gaziantep Ticaret Odası olarak gücümüzü kullanacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” diyen Yıldırım, “Sorunlarımıza çözüm, ihtiyaçlarımıza yanıt istemeye devam edeceğiz. Ticari hayatı olumlu ya da olumsuz etkileyen gelişmeleri dile getirmeye Meclis toplantımızın ardından gideceğimiz, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek “Bölgesel İstişare Toplantısında” da dile getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Projemiz 250 proje içinden seçilen 20 projeden biri oldu

Yıldırım, bir yandan iç ve dış ticarette önümüze çıkan taşları temizlemeye çalışırken, bir yandan da üyelerimizin vizyonunu geliştirecek, onlara destek olacak projeler de gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade ederek, Avrupa Birliğinden desteklenmeye hak kazanan “AB-Türkiye Ticari Entegrasyon Projesinden” bahsetti.

Projenin Türkiye - AB İş Diyaloğu Hibe Programına başvuran 250 projeden seçilen 20 projeden biri olduğunu belirten Yıldırım,“Proje ekibimiz tarafından geliştirilen proje Avrupa Birliğinden 177 bin Euro destek aldı. Proje ortaklarımız Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile İspanya Sevilla Ticaret Odası. Proje süresince 40 pilot işletmeye ihracat ve ticari istihbarat konularında ihtiyaca göre teknik danışmanlık hizmeti verilecek .En önemlisi proje kapsamında "İhracat ve Ticari İstihbarat Birimi" kurulacak ama destek süresi tamamlandıktan sonra da bu birim Odamız bünyesinde çalışmasına devam edecek" diye konuştu.

GTO KOSGEB Temsilciliği hizmete girdi

GTO’nun Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi -GETHAM bünyesinde KOSGEB Temsilciliği açtığını belirten Başkan Yıldırım, GETHAM içerisindeki“GTO KOSGEB Temsilciliği” aracılığı ile KÜSGET bölgesindeki işletmelerin KOSGEB’e ve Odaya ilişkin her türlü bilgi ihtiyacını karşılamaya çalışacaklarını söyledi.

GTO Meclisi toplantının ardından Kahramanmaraş’a hareket ederek T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile Kahramanmaraş TSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Bölgesel İstişare Toplantısına” iştirak etti.