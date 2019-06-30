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GTO’nun haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M.

30 Haziran 2019 Pazar 14:09
GTO’nun haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur toplantının açılışında yaptığı konuşmada Haziran ayında aldıkları güzel haberler ile Gaziantep adına mutlu olduklarını dile getirerek, Brezilya Rio’da düzenlenen Dünya Odalar Yarışması’nda elde edilen birincilikte ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün Süper Lig’e yükselmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.


Üç Meslek Komitenin ortak kararı ile, alışveriş günleri düzenleyeceklerini söyleyen Meclis Başkanı Teymur, "Geçtiğimiz günlerde konfeksiyon, mobilya ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren meslek komite üyelerimizle ortak bir komite toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıda hem iç ticaretin canlanması hem de tüketiciyle indirimli ürünlerin buluşturulması amacıyla “alışveriş günleri” düzenlenmesine karar verdik. Kararımızı destekleyen Yönetim Kurulumuza da teşekkür ediyorum. İsteğimiz bu günleri yayabildiğimiz kadar diğer tüm perakende sektörüne yaymak ve bir hafta boyunca ticareti canlandırmak" dedi.


"Günü değil geleceği kurtaracak işler yapmalıyız"


Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım Meclis toplantısında yaptığı konuşmada iş dünyası olarak tek istediklerinin şu an içinde bulunulan ekonomik durgunluktan kurtulmak olduğunu belirterek, bunun için de günü değil geleceği kurtaracak işler yapmak gerektiğinin altını çizdi.


Yıldırım, "Ülkemiz seçim sürecini bitirdi. Şimdi ekonomik durgunluk ve bu sürecin oluşturduğu ruhsal huzursuzluktan kurtulup, ekonomik hareketlilik ve huzur ortamına geçebilmeye odaklanmalıyız. Buna bizim değil tüm dünyanın ihtiyacı var. Bundan sonra istiyoruz ki “GTO dünya birincisi oldu” gibi haberleri şehrimiz adına daha fazla ve her alanda duyalım” diyen Başkan Yıldırım, bilim insanlarımızın buluşlarıyla ödül aldığı, Türk iş insanlarının inovatif ürünlerle dünya pazarına açıldığı, şehrimizin eğitimde üst sıralara yükseldiği gibi haberleri çokça duymak istiyoruz. Bunun için de günü değil geleceği kurtaracak işler yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.


Yıldırım, “Oda olarak bu bakış açısı ile elimizden geldiğince yeni projelere, farklı projelere imza atmaya devam ediyoruz” diyerek meclisi Gaziantep Ticaret Odasının yeni proje ve çalışmaları ile ilgili bilgilendirdi.


GETHAM’ın, bu yıl 15’inci “Ortadoğu Altın Mücevher Gümüş Fuarına" Göbeklitepe temalı özel takı koleksiyonu ile katıldığını söyleyen Yıldırım, “2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesinin ardından GETHAM tasarımcılarımız bu koleksiyonu çalıştı. Tarihin sıfır noktasına gitmek, sıfır noktasına dokunmak, içlerinde hissetmek isteyenler için muhteşem tasarımlar çıktı ortaya. Fuarda sergilenen bu özel koleksiyon sektör temsilcilerinin büyük beğenisini topladı ve ilgi odağı oldu. Günü değil geleceği kurtarmaya yönelik katma değer oluşturacak bu özel çalışma için emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.


GTO Haziran ayı meclis toplantısında Halkbank Bölge Koordinatörü Aziz Aslan da “Halkbank İvme Finansman Paketi” hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 14:09
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