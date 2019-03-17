GTO’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis ve Yönetim Kurulu başkanları “Çanakkale Deniz Zaferinin 104’üncü Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü” münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım yayımladıkları mesajda, Çanakkale Muharebelerinin, yaralı bir ulusun vatanını korumak için şahlanarak zafer kazandığı eşsiz bir mücadele olduğunu ifade ederek Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden bütün kahramanları rahmet ve minnet ile andılar.

GTO Başkanları Çanakkale Zaferinin Türk tarihindeki önemine dikkat çekerek, "3 Kasım 1914 - 18 Mart 1915 tarihleri arasında Çanakkale Boğazında cereyan eden deniz savaşları ve ardından Gelibolu Yarımadasında yapılan kara savaşları, Türk tarihinin en şerefli sayfalarını dolduran destansı zaferlerdir. Çanakkale, bu milletin adeta yeniden dirildiği ve Kurtuluş Savaşı’na giden yolun açıldığı müstesna bir topraktır. Altında binlerce vatan evladının kefensiz yattığı ve bir hilal uğruna güneşlerin battığı bu topraklarda verilen mücadele ulusal bilinci ve ulusal ruhu yeniden ateşlemiş ve Türk ulusal tarihinin akışını değiştirmiştir. Dünya harp tarihine geçen Çanakkale Zaferleri Türk’ün kahramanlık ve şeref abidesi olmuş, milletimize Atatürk gibi dahi bir lider hediye etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum” emriyle ölüme koşanları, imkansızlıklara rağmen 7 düvele karşı duran, boyun eğmeyip, şehadete yürüyen, “Çanakkale Geçilmez” destanını yazan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.