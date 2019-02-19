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GTO Yönetimi meslek komite başkanlarıyla buluştu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesindeki 41 Meslek Komitesinin Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda GTO Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

19 Şubat 2019 Salı 15:45
GTO Yönetimi meslek komite başkanlarıyla buluştu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesindeki 41 Meslek Komitesinin Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda GTO Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


Ticaretin merkezi Gaziantep ekonomisinin ve gündemin değerlendirildiği toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in her türlü sorununa titizlikle eğildiklerini belirterek, Gaziantep için çalmadık kapı bırakmayacaklarını söyledi.


GTO Başkanı Tuncay Yıldırım 41 komite başkanı ile bir araya geldiği toplantıda komitelerin etkin çalışmasıyla seslerinin de daha güçlü çıkacağını söyleyerek, “Yönetim Kurulu olarak hedefimiz çalışan, üreten, emeğiyle bu şehri kalkındıran üyelerimizin sesi olmak. Sizler, ülkenin en büyük altıncı ekonomisinin mimarlarının, yani üyelerimizin temsilcilerisiniz. Sizlerden bize bilgi akışı ne kadar sağlıklı olursa o kadar iyi sonuç alıyoruz” dedi.


“4T Düsturumuz ile devam ediyoruz”


“Yaklaşık 10 aydır hep birlikte görevdeyiz” diyen Yıldırım, “Bu süre zarfında siz değerli meslek komitelerimizden gelen tüm sorunları, önerileri, talepleri yönetime geldiğimizde söylediğimiz 4T düsturumuz ile değerlendiriyoruz. Yani Talep-Takip-Taciz-Teşekkür ile. Hiç şüpheniz olmasın ki bu kentin ticari ve sosyal yaşamına ilişkin yapılması gerekenlere asla duyarsız kalmıyoruz” ifadelerini kullandı.


Gaziantep için aşındırmadık yol, çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirten Yıldırım, “Yeter ki yanımızda olun, yeter ki bir olalım, birlikte olalım. Sizden aldığımız güç ve beraberlik duygusuyla sorunlarımızı teker teker çözer hale geldik. Lobi gücümüz fark edilir bir biçimde yükseldi. En kısa zamanda da Gaziantep’imizin hava ulaşımı sorunuyla ilgili de gelişmeler olacaktır. Bu konunun sıkı takipçisiyiz” şeklinde konuştu.


GTO’nun lobi gücü ile birçok sorunun çözümünde etkin rol oynadığını hatırlatan Yıldırım, Gaziantep’in en büyük ihracat pazarı Irak ile ilgili iki önemli sıkıntı olan Habur Sınır Kapısı’ndaki yoğunluk ve çifte gümrük vergisi sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu belirtti.


GTO Başkanı Yıldırım, “Hem lojistik sektörünü hem de ihracatçımızı dolayısıyla da üreticimizi olumsuz etkileyen her iki konu için de girişimlerde bulunduk, her platformda dile getirdik. Önce Habur sınır kapısında yaşanan sıkıntı çözüldü. Girişimlerimiz neticesinde Habur’da tacirler için ayrı bir sıra oluşturuldu. Hafta sonu da çifte gümrük vergilendirmesine ilişkin sorun çözüldü. Artık Irak’a giden ürünlerimiz iç gümrük noktalarına takılmayacak. Bu gelişmeler neticesinde umut ediyorum ki 2019 yılında Irak’a ihracatımız yeniden yükselişe geçecektir” ifadelerine yer verdi.



Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’a Teşekkür



Şehirde yaşanan sorunların farkında olduklarını, sorunların üstesinden gelme azimlerinin artarak devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, üretmekten, çalışmaktan asla vazgeçmeyeceklerini anlatarak,“Biz her şartta ve koşulda üretmeye devam ederiz. Sorunlarımızı da gür bir sesle dile getirmeyi iyi biliriz. Hepinizin bildiği gibi KÜSGET, GATEM, Tekstil Kent ve Nizip caddesinde elektrik kesintileri ve elektrikle ilgili farklı sorunlar yaşanıyordu. Bununla ilgili pek çok kez toplantılar yaptık, raporlar düzenledik ve her kapıyı aşındırdık. O kapılardan biri de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı memleketimizin evladı Abdullah Tancan Bey idi. Sağ olsunlar sorunumuzla yakından ilgilenerek çözümü konusunda her şeyi yaptılar. Çok şükür bahsettiğim bölgelerde yaşanan elektriksel sorunlar genel manada çözüme kavuştu. Sayın Tancan’a odamız ve şehrimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:45
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