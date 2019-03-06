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GTO Fatma Şahin’i GETHAM’da ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin değişim ve dönüşüm merkezi GETHAM’a hayran kaldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:06
GTO Fatma Şahin’i GETHAM’da ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin değişim ve dönüşüm merkezi GETHAM’a hayran kaldı.

 

GETHAM-Endüstriyel Tasarım Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin GETHAM’ın değer üreten kent vizyonuna yakışan muhteşem bir merkez olduğunu belirtti. GETHAM’ın GTO için bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Merkezin yüzde 100 GTO sermayeli bir şirket olarak Gaziantep ve bölgenin hizmetine sunulduğunu söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve beraberlerindeki heyet Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

 

GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GTO Yönetim Kurulun Başkanı Tuncay Yıldırım ile GTO Meclis Başkanlık Divanı ve GTO Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı ziyaret programında Başkan Şahin’e tasarım ve üretimi GETHAM’a ait olan kutnu ayakkabı hediye edildi.

 

"Projenin sürdürülebilirliği için elimizi taşın altına koyduk"

 

GETHAM’ın Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği desteğiyle 7.500.000 Avro bütçe ile KOSGEB Gaziantep ve GTO işbirliği ile kurulduğunu kaydeden Tuncay Yıldırım, projenin teknik destek süresi bitince projeyi bitirmek istemediklerini, böylesi özel bir projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Yıldırım, “Burası bölgenin tasarım merkezi, dönüşüm merkezi, değer üretim merkezidir. Burası gerçekten bizi geleceğe taşıyacak potansiyelde. KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü ve Odamız ortaklığında kurduğumuz bu merkezin teknik destek süresi bitince projeyi bitirmek istemedik. Para bitti proje de bitti diyemezdik. Böylesi özel bir projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için elimizi taşın altına koyduk. Merkezi yüzde 100 GTO sermayesi ile A.Ş. statüsüne taşıdık. Uzman ekibimizle şehrimizin ve bölgemizin hizmetine sunduk” dedi.

 

GETHAM da yapılan her işin bir hikayesi olduğunu belirten Yıldırım, Fatma Şahin’e armağan edilen ayakkabının hikâyesini ise şöyle anlattı:

 

“Merkezimizin ayakkabı atölyesinde ’göç’ temalı bir koleksiyon hazırlandı. Malum şehrimiz göç yolları üzerinde ve yoğun göç alan bir kent. Bu koleksiyonda insanların göç yollarında yaşadıkları ruh halleri GETHAM ekibi tarafından kutnu ve deriyle birleştirildi. Koleksiyon Bütünleşme - Ayrılık ve Uzaklar - Değişim ve Dönüşüm -Parçalanmışlıklar - Sınırlı Hayatlar ve Tutunma isimli 6 ayakkabı modelinden oluşuyor. Sayın Şahin’e armağan edilen modelin adı, göç dalgalanmalarını simgeleyen tutunma."

 

"Katma değer üreten şehir için önemli bir örnek"

 

GETHAM’ın özel ve yüksek teknolojili altyapıya sahip bir merkez olduğunu bildiğini vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep’in katma değer üreten bir şehir olması için gayret ediyoruz. GETHAM bu noktada çok önemli ve örnek bir merkez. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

 

Sürekli katma değerli ürünlere vurgu yapıldığını belirten Başkan Şahin, “GETHAM bu yolda atılmış en önemli adımlardan birisi. Buradan yüksek teknolojili ürünlerin çıkması için her türlü teknik altyapı mevcut. Bu merkezin kullanılması, değerlendirilmesi gerekiyor. Hali hazırda belediye olarak GETHAM’la ortak yürüttüğümüz çalışmalar var. Önümüzdeki süreçte de daha fazla iş birliği yapıp şehrimiz için üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

 

Özellikle ülkemizde üretilmeyen ve yurt dışından ithal edilen parçaların bu merkezde yapılıyor oluşunun büyük önem arz ettiğini söyleyen Şahin, GETHAM Startup (Kuluçka) bölümündeki girişimcilerin gelecek vadeden çalışmalarıyla da yakından ilgilendi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:06
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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