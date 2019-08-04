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GTO, devlet hastanesi psikologlarına zeka ölçeği uygulama eğitimi düzenledi

Gaziantep Ticaret Odası Özel Eğitim Kurumları Meslek Komitesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde devlet hastanelerinde görev yapan psikologlar için Zeka Ölçeği uygulama eğitimi düzenledi.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:16
GTO, devlet hastanesi psikologlarına zeka ölçeği uygulama eğitimi düzenledi

Gaziantep Ticaret Odası Özel Eğitim Kurumları Meslek Komitesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğinde devlet hastanelerinde görev yapan psikologlar için Zeka Ölçeği uygulama eğitimi düzenledi.


Sağlık Bakanlığının ÇÖZGER Raporlama sistemi uyarınca zorunlu hale getirilen Zeka Ölçeği testinin üstün yetenekli ve özel gereksinimli çocuklara eğitim veren özel eğitim kurumlarının öğrenci kabulünde dezorunlu hale geldiğini söyleyen GTO Yönetim Kurulu Üyesi Rehberlik ve Psikolojik Danışman Mustafa Eryoldaş düzenlenen eğitim hakkında şu bilgileri paylaştı:


“6-16 yaş aralığındaki çocukların zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulananZeka Ölçekleri testi çocuklarımızın zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilme imkanı sunar. Testin sonuçlarıyla çocuğumuzun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olarak, olası sorunlar konusunda erken önlem alma ve onları yetenekleri, ilgi alanları doğrultusunda yönlendirme şansına sahip olabiliriz. Sağlık Bakanlığının son raporlama Yönetmeliği uyarınca başlanan Çözger sisteminde de bazı özel çocuklarımız için zeka ölçekleri uygulama zorunluluğu getirildi. Ancak şehrimizde test uygulayıcı uzman sayısı yetersizliğinden dolayı raporlama süreci yavaşlamakta, çocuklarımız için de bu süreç sıkıntılı bir hal almaktadır. Bizler de Özel Eğitim Kurumları Meslek Komitesi olarak bu sorunun çözümüne katkı sunmak amacı ile İl Sağlık Müdürümüz Dr. Serdar Sarıfakının önemli destekleri ile bu eğitimi düzenledik. Kentimizde bulunan devlet hastanelerinde görev yapan psikologların katıldığı eğitim, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mustafa Batuhan Kurtoğlu tarafından verildi.”


İl Sağlık Müdürlüğüne işbirlikleri için teşekkür eden Eryoldaş, Gaziantep Ticaret Odası için ‘çocuklar ve onların eğitimlerinin’ her zaman en önemli konuları olduğunu belirterek, “Söz konusu çocuklarımız olunca, eğitim olunca Oda olarak her zaman elimizi taşın altına koyup çözümün bir parçası olmaya gayret ediyoruz. Bu eğitimin ve eğitime katılan psikologlarımızın üstün gayretleri ile hastanelerdeki raporlama sürecine önemli katkı sunacağına, böylece de tanı ve raporlama sürecini hızlandıracağına inanıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:16
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