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GTO başkanlarından bayram kutlaması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları Ramazan Bayramı’nı yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:13
GTO başkanlarından bayram kutlaması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları Ramazan Bayramı’nı yazılı bir mesaj yayımlayarak kutladı.


Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur mesajında iyilik ve güzelliklerle dolu, yardımlaşma ve paylaşmanın en özel ayının bitişiyle birlikte eriştikleri Ramazan Bayramı’nın, huzur, kardeşlik ve tüm yıla yayılacak birlik-beraberlik bilincine vesile olması temennisinde bulundu.Ramazan Bayramı’nın her bireyde çok özel bir yer ve anlam ifade ettiğini belirten başkanların mesajında, "Milletlerin bütünleşmesinde, güzelliklerin ve huzurun paylaşılmasında, önemli milli ve dini günler vardır. Bizleri bir ve diri tutan, inanç dünyamızın güzelliğini ve berraklığını yansıtan Ramazan Bayramı da bunlardan biridir. Bayramlar, küskünlüklerin ve kırgınlıkların yerini sevgiye, dostluğa terk ettiği özel günlerdir. Kardeşliğin, barışın, birlik ve bütünleşmenin yeniden şuurlu bir şekilde yaşandığı bayramlar, aynı zamanda inanç ve kültürümüzün fertler arasında en güzel şekilde paylaşıldığı günlerdir. Ramazan Bayramı’nın tüm üyelerimize Gaziantepli hemşhehrilerimize huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyoruz. Ülkemizde ve dünyada barışın ve refahın gönüllere umut serptiği; huzurun, hoşgörünün, dayanışmanın, sevgi ve saygının sembolü olacak bir bayram yaşamayı diliyoruz. Ramazan Bayramı’nın özellikle coğrafyamızda süregelen savaş iklimini ve olumsuz olayların son bulması, ülkemizde ve dünyada barış ve kardeşliğin tesisine vesile olmasını temenni ediyor, tüm Üyelerimizin ve Gaziantepli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, mutluluk dolu yarınlar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:13
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