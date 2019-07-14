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GTO Başkanlarından 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:10
GTO Başkanlarından 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” yıl dönümü münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.


GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım yayımladıkları mesajda, “Bağımsızlık” kavramının Türk milleti için vazgeçilemez bir unsur olduğunu, tarihin hangi noktasına bakılırsa bakılsın Türk milletinin bağımsızlık destanlarına tanıklık edileceğini belirttiler.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün veciz ifadeleriyle “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” diyen GTO Başkanları açıklamalarına şöyle devam etti:


“Bağımsızlık” Türk milleti için tarih boyunca vazgeçilemez bir unsur olmuştur. Tarihin hangi noktasına bakılırsa bakılsın orada mutlaka Türk’ün adı görülecek, bağımsızlık destanlarına tanıklık edilecektir.Dünyaya nam salmış 16 Türk devleti, bağımsızlık anlayışının ve genetik kodlara işlemiş vatan sevdasının adeta bir yansımasıdır. 1000 yıl önce Türk’ün devleti üzerinde oynanan oyunlar, boyunduruk altına alma çabaları 1. Dünya Savaşı’nda da tekerrür etmiş fakat Türk’e kefen biçmeye çalışanların karşısına kahraman bir millet ve o milletin şahlanışına önderlik eden büyük kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıkmıştır. “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” düsturu başarının kilit anahtarı olmuştur.


Günümüze geldiğimizde milletimizin üzerinde oynanan oyunların sona ermediğini, hainlerin hainliğinden vazgeçmediğini görüyoruz. Milletimizin dini duygularını istismar eden, sözde cemaat özde hain oluşumlar devletimizi, milletimizi uçuruma sürüklemiş, birçok kumpas ve planla geleceğimizi karanlık ellere teslim etmeye çalışmıştır. Nihayetinde bağımsızlığı elinden alınmaya çalışılan bu necip millet Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir”, diyerek korkusuzca mermilere göğsünü siper etmiş, tam 251 şehit vermiştir.


Tarihe geçen bu destansı demokrasi mücadelesi ile bir kez daha tüm dünya gördü ki, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. Allah bu millete yeni bir “15 Temmuz” yaşatmasın FETÖ gibi alçak oluşumların bu milletin içine nifak tohumları ekmesine müsaade etmesin. 15 Temmuz’un yıl dönümünde bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müz kutlu olsun”

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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