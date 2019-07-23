0553 313 94 23

GTO Başkanları basın bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M.

23 Temmuz 2019 Salı 14:34
GTO Başkanları basın bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.


GTO Başkanları Yıldırım ve Teymur, yayımladıkları mesajda, basın özgürlüğünün tüm dünya ülkeleri için vazgeçilemez bir unsur olduğunu belirterek, demokrasilerin gelişmesinde, toplumun doğru bir şekilde bilgilendirilmesinde, milletin yararına olacak aksaklıkların ortaya çıkarılıp, giderilmesinde basının ve basın mensuplarının öneminin yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu vurguladılar.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın, milletin müşterek sesidir” sözlerini hatırlatan GTO Başkanları, “Toplumumuzun en önemli yol göstericilerinden olan gazetecilerimiz, basın camiamız, ülke ve toplumsal meselelerde muhakeme yapabilmemizi sağlayacak bilgiyi aktarma görevini üstlenirler. Doğru bilgiye ulaşabilmemizin tek yolu da basın özgürlüğünden geçmektedir. Basının özgür olmadığı bir toplumda ne doğru bilgiden bahsedilebilir, ne demokrasiden bahsedilebilir, ne de özgürlüklerden Şehrin önde gelen kurumları ve STK’ları olarak bizlerin de üzerine düşen pek çok görev var. Bunlardan en önemlisi çok sesliliği, eleştirel gazeteciliği ve emek verip şehri, toplumu için haber üretme derdi güden meslek erbaplarını desteklemektir. Unutulmamalıdır ki, topluma rehberlik eden basın mensuplarımız sıradan bir vatandaş değildir. Etik ve ahlak kurallarına uyan, güvenilirliğiyle, dürüst çalışmalarıyla, toplum için haber üreterek örnek teşkil eden gazetecilerimiz demokrasimizin gelişmesinde, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında kritik bir role sahiptir. Bizler de bu vesileyle Cumhuriyet tarihimiz boyunca gerek şehrimiz, gerekse ülke basınımızın gelişmesinde, özgürleşmesinde katkısı olup hayatını kaybetmiş basın neferlerimize Allah’tan rahmet diliyor, görevi başındakilere de daha güzel, başarılarla dolu bir ömür diliyoruz. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsu” ifadelerine yer verdiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Nevşehir’de
    1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan,..
    2. Süleyman Soylu: “Yol belgesi..
    3. Göçmenlerin umuda yolculukları yarım..
    4. İnegöl’de 90 kök kenevir ele geçirildi
    5. Milletvekili Mustafa Esgin’den ulaşım..
    6. Balıkesir’de el emekleri gece..
    7. Hindistan'da sivil toplum örgütünden..
    8. Gürcistan’dan gelen misafir..
    9. Adnan Ünverdi Basın Bayramı’nı kutladı
    10. Başkan Ağaoğlu Abdulkadir Ömür’den..
    11. En tehlikeli ülke orası! 6 ayda 17..
    12. Türkiye Petrolleri üst yönetimi..
    13. Sahte içkiye jandarma darbesi
    14. On Birinci Kalkınma Planı Resmi..
    15. JÖH ve PÖH ne zaman alım yapılacak?..
    16. Ayının parçaladığı şahıs toprağa verildi
    17. Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor
    18. Avşar’ın Basın Bayramı mesajı
    19. KESK zam talebini açıkladı
    20. Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni..
    21. Ardahan’da kamyonet ile otomobil..
    22. Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı
    23. Osmangazi’de çocuklar için yüzme vakti
    24. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora..
    25. Başkan Gürkan’ın Basın Bayramı mesajı
    26. Ayının parçaladığı talihsiz adam..
    27. Eyüpsultan Meydanı’nda ücretsiz YKS..
    28. El-Bab ile ticari ilişkiler masaya..
    29. AK Parti'den flaş S-400 açıklaması
    30. Karaköprü Belediyespor hücum hattını..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi