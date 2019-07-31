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GTB’den Uluslararası Pazar Araştırması Eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üye firmalarının ihracat kapasitelerini artırmak ve yeni hedef pazarlara yönelmelerine katkı sağlamak amacıyla "Uluslararası Pazar Araştırması Eğitimi" düzenledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:16
GTB’den Uluslararası Pazar Araştırması Eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üye firmalarının ihracat kapasitelerini artırmak ve yeni hedef pazarlara yönelmelerine katkı sağlamak amacıyla "Uluslararası Pazar Araştırması Eğitimi" düzenledi. Dış Ticaret Eğitmeni Recep Heptaş, tarafından verilen eğitimde, katılımcılara pazarlama stratejileri, hedef pazar belirleme yolları ve konumlandırma gibi çeşitli konularda bilgiler verdi.


GTB, Ticaret Bakanlığı’nın ‘Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği‘ kapsamında, Bulgur Bakliyat ve Gıda Sektörü UR- GE projelerinde yer alan üyelerine yönelik ‘Uluslararası Pazar Araştırması Eğitimi’ gerçekleştirdi. GTB meclis salonunda düzenlenen eğitime, GTB Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Doğan, Genel Sekreter Özgür Bayram ve gıda sektöründe faaliyet gösteren üye firmaların temsilcileri katıldı.


Eğitim programının açılış konuşmasını yapan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, borsa üyesi işletmelerin dünya pazarlarında başarılı, etkin ve daha verimli faaliyetlerde bulunmalarına katkı sağlamak amacıyla ‘Uluslararası Pazar Araştırması Eğitimi’ düzenlediklerini söyledi. GTB üyesi işletmelerin ilgili departmanlarına yönelik daha önce de ‘İhracatta Devlet Destekleri’ ve ‘Temel Dış Ticaret Eğitimi’ gibi farklı içeriklerde eğitim programları tertip ettiklerini anımsatan Bayram,” Üye firmalarımıza bu eğitimlerle uluslararası ticaretteki son gelişmeler ve ihracatta takip edilmesi gereken yol haritaları hakkında bilgiler vermek istiyoruz” dedi. Dış Ticaret Platformu Eğitmeni Recep Heptaş, ise yaptığı sunumda dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmek için dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmenin ve gerekli stratejileri oluşturmanın önemine işaret etti.


Heptaş, eğitimde katılımcılara, pazarlamanın temel kavramları, pazarlama stratejileri, hedef pazar belirleme yolları, konumlandırma, pazar araştırma yolları, ürün sınıflandırması, pazar araştırmasında kullanılan yöntemler, masa başı pazar araştırmasında kullanılan yöntemleri, uluslararası web siteleri, dış ticaret istatistikleri ve ekonomik göstergeler hakkında açıklamalarda bulundu.


İki farklı oturum halinde gerçekleştirilen eğitim programı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:16
  1. doğa

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