GTB’den istihdam seferberliğine tam destek

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, TOBB tarafından ‘Burası Türkiye, Burada İş Var’ sloganıyla başlatılan ‘İstihdam Seferberliği 2019’ programını desteklediklerini belirterek, “İstihdam seferberliği, iş verenlerimize çok önemli destekleri beraberinde sunuyor” dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TOBB T Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla düzenlenen, ‘Sektörel Ekonomi Şurası ve İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

İstihdam Seferberliği 2019 programı hakkında değerlendirmelerde bulunan GTB Başkanı Akıncı, programın Türkiye’nin gücüne ve geleceğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Üyelerini ve tüm iş dünyasını istihdam kampanyasına destek vermeye davet eden Akıncı, “ İstihdam Seferberliği, işverenlerimiz için çok önemli tarihi destekleri içerisinde barındırıyor. İşverenlerimiz nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve verginin yanında ücret ödemeyecek. Devam eden 9 ay boyunca da yine prim ve vergileri ödemiyor. Bunun yanı sıra yeni istihdamın SGK primine ve vergisine de ayrıcadestek sağlanıyor. İşverenler, Aralık 2020’ye kadar her yeni istihdam için, 12 ay süresince SGK primlerini ve vergileri ödemiyor. Kadın, genç ve engelli istihdamında ise bu destek 18 aya kadar çıkıyor. İmalat ve bilişim sektöründeki istihdamlar için ise daha yüksek tutarlarda prim desteği sağlanıyor “şeklinde konuştu.

Akıncı, önümüzdeki günler içerisinde yeni istihdam seferberliği programı hakkında üyelerine yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.