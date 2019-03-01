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GTB’DE TOBB Gaziantep kadın ve genç girişimciler icra kurulu seçimleri yapıldı

Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri yapıldı.

01 Mart 2019 Cuma 14:41
GTB’DE TOBB Gaziantep kadın ve genç girişimciler icra kurulu seçimleri yapıldı

Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri yapıldı.


GTB satış salonlarında gerçekleştirilen seçimlerde , Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi için 2 asil 2 yedek, Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi içinde 1 asil 1 yedek üye belirlendi. Seçilen üyeler, TOBB koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulunda GTB’yi temsil edecek. GTB’de yapılan seçim sonucunda, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler İcra Kurulu asil üyeliğine Zeynep Pınar Emrullah, yedek üyeliğe ise Özlem Alpdoğan seçildi.


TOBB Gaziantep Genç Girişimciler İcra Kurulu asil üyeliklerineise Orhan Özdemir ve Ali Can Koçak, yedek üyeliklere de Şahin Şen ve Mehmet Tabur getirildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:41
  1. doğa

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