GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, gıda ve tarım ürünlerinin uluslararası piyasalarda dijital ortamda pazarlanması ve tanıtılmasına olanak sağlayan GTBBAZAAR e-ticaret uygulamasının 2018 yılı içerisinde 250 üye firmaya hizmet verdiğini açıkladı.

GTBBAZAAR e-ticaret portalı üzerinde üyelerinin sanal mağazalar açarak, 18 ana kategoride, 224 ürün için satış ilanına çıktığını kaydeden Akıncı, uygulamanın küresel pazarlarda daha geniş kitlelere ulaşması içinde 5 ülkeden 7 sanayi ve ticaret odası ile Avrupa’dan çeşitli iş adamları dernekleriyle iş birliği yaptıklarını ifade etti.

GTB tarafından uygulamaya konulan GTBBAZAAR e-ticaret portalının 2018 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, www.gtbbazaar.com alan adı üzerinden hizmet veren uygulamanın gıda ve tarım ürünleri sektöründe alıcı ve satıcıları bir araya getiren bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi. Üyelerine elektronik ortamda ürünlerini tanıtma, sanal mağaza açma ve ticaret yapma olanağı sağlayan portala, Kuveyt, Irak, Yunanistan, Etiyopya, Kazakistan gibi ülkelerden sanayi ve ticaret odalarının yanı sıra Avrupa’dan çeşitli iş adamları derneğinin de destek verdiğini anımsatan Akıncı, son olarak İzmir Ticaret Borsasının e-pazaryeri uygulaması ‘E-Commodity Bazaar’ ile de ortak faaliyetler yürütmek için iş birliği protokolü imzaladıklarını dile getirdi.

E-ticaretin dijitalleşen dünyada uluslararası ekonomiler için itici bir güç haline dönüştüğüne işaret eden Akıncı, amaçlarının üyelerinin e-ticaret yoluyla global pazarlara daha kolay erişim sağlayarak, marka bilinirliklerinin ve dış ticaretlerinin artırılmasına katkı sunmak olduğunu söyledi.

GTBBAZAAR’ı 2018 yılı itibariyle kendi üyelerinin yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren diğer oda ve borsaların üyelerinin dehizmetine açtıklarını belirten Akıncı, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç farklı dilde ücretsiz hizmet veren GTBBAZAAR’a üye olan firmaların site içerisinde sanal mağazalar açarak, ürünlerinin fiyatını ve miktarını belirtmek suretiyle ilan yayınlayabildiklerini sözlerine ekledi.