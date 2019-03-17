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GTB başkanlarından Çanakkale mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladılar.

17 Mart 2019 Pazar 12:58
GTB başkanlarından Çanakkale mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladılar.


GTB Başkanları yayımladıkları mesajda, Çanakkale zaferinin, tarih sayfasından silinmek istenen kahraman ecdadımızın, yedi düvele karşı verdiği şanlı mücadelenin destanı olduğunu belirttiler. Çanakkale’de kazanılan kutlu zaferin hem milli tarihimizi hem de dünya tarihini yeniden şekillendirdiğini belirten GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdiler:


“Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen yüksek irade ve sarsılmaz bir inançla tarihin altın sayfalarına yazdırdığı bir destandır. Cumhuriyetimizin temellerinin atılmasına giden yolda önemli bir adım olan bu destan aynı zamanda bağımsızlık mücadelesi veren tüm mazlum milletler içinde kurtuluş reçetesi ve ilham kaynağı olmuştur. Çanakkale’de tarihin akışını değiştiren, bir devri kapatıp yeni bir devrin başlamasına vesile olan kahraman ecdadımız, yüreği vatan aşkıyla yanan bir ulusuhiçbir gücün mağlup edemeyeceğiniyedi düvele ispatlamıştır. Çanakkale’de ecdadımızı düşmana karşı muzaffer kılan bu güçlü azim ve inanç, günümüz Türkiye’sinin kapılarını da bizlere sonuna kadar aralamıştır. Vatan ve millet sevgisiyle en çetin şartlarda dahi ‘Çanakkale Geçilmez’ diyen vatansever bir ruhun emanetçileriyiz. Bu nedenle millet olarak bizlere düşen en büyük görev ve sorumlulukyiğit atalarımızın bizlere bıraktığı bu emanete sımsıkı sarılmak, tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi milli birlik ve beraberlik içerisinde millet olma şuurumuzu hiçbir zaman kaybetmeden geleceğe onurla taşımaktır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle her taşının altında bir yiğitlik destanının yattığı Çanakkale Zaferinin 104’üncü yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:58
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