GTB başkanları basın bayramını kutladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Basında Sansürün Kaldırılışının 111’inci yıl dönümü ve “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nedeniyle kutlama mesajı yayımladılar.

Milletin müşterek sesi ve vicdanını temsil eden basının, demokrasinin temel taşlarından birini oluşturduğunu kaydeden GTB Başkanları,“Türk Basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yılın 24 Temmuz günü “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olarak kutlanmakta. Gerçekleri araştırma, doğru ve objektif haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevi üstlenen basın, bu bağlamda toplum adına önemli bir görev ifade etmekte. Dünyanın en zor ve en saygın mesleklerinden birini icra eden basın mensuplarımız, zaman mefhumu gözetmeksizin gerektiğinde en zor şartlarda dahi görevlerini icra etmekte. Kamuoyunu meslek etik kuralları çerçevesinde doğru ve tarafsız şekilde bilgilendiren, toplumsal gelişime ve bilinçlenmeye kaktı sunan medya çalışanlarımızın yaşam koşullarının uluslararası standartlara ulaştırılması her zaman en büyük temennilerimizin başında gelmekte. Bu vesileyle meslek hayatları boyunca yaşadıkları tüm zorluklara rağmen yılmadan, yorulmadan halkın sesi olan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın bayramını kutluyor, görevleri başında şehit olan basın mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandılar.